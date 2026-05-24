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健康 > 心理精神

健康網》認識「睡眠呼吸中止症」醫：男性站不起來當心

2026/05/24 19:29

醫師黃聖凱表示，「睡眠呼吸中止症」有可能影響男性性功能。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

醫師黃聖凱表示，「睡眠呼吸中止症」有可能影響男性性功能。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕若身為男性的你，半夜起床尿尿、體重飆升、性生活變差，你以為是老化，其實可能是「睡眠呼吸中止症」在作怪！台中光田耳鼻喉科醫師黃聖凱在臉書粉專「醫病醫心 知己知鼻｜台中光田耳鼻喉科 黃聖凱醫師」表示，有人半夜一直起來尿尿，怎麼減肥都瘦不下來，白天沒精神、脾氣差，甚至連夫妻生活也越來越「力不從心」。很多人第一個反應是：「是不是年紀到了？」、「是不是腎臟、攝護腺不好？」、「是不是代謝變差？」、「是不是該買保健食品了？」

黃聖凱表示，身為睡眠醫師，在門診常常看到一種情況：病人看了泌尿科、減重門診、身心科，檢查做了一輪，藥也吃了許多。症狀卻一直在那。原因不是不努力，而是他們不知道背後真正的原因，是每天晚上睡覺時，正在反覆發生的事情：「呼吸中斷、血氧下降、身體被迫驚醒。」也就是「睡眠呼吸中止症」（OSA）。黃聖凱說明常見3個有OSA的可能細節。

半夜一直尿尿，不一定就是膀胱問題：超過 50% 的重度睡眠呼吸中止症患者，每晚會起床尿尿超過 2 次！很多人晚上起床尿尿 2、3 次，第一個想到的是：「是不是攝護腺肥大？」、「是不是膀胱無力？」、「是不是睡前水喝太多？」這些當然都有可能。但有一種常被忽略的原因：睡眠呼吸中止症造成的夜尿。

當你睡到一半呼吸道塌陷、空氣進不去，胸腔會用力把空氣吸進來，形成很大的負壓。這個過程會增加心臟與胸腔壓力，讓身體以為「水分太多」，而增加夜間排尿。所以有些人並不是膀胱、攝護腺真的出問題，而是晚上呼吸一直中斷，身體被迫用「尿尿」的方式反應。

體重直直飆，呼吸都會胖：睡覺持續缺氧，會讓基礎代謝率下降20%。很多呼吸中止症患者都有一個共同困擾：「我真的吃不多，為什麼瘦不下來？」當你晚上反覆缺氧、反覆微醒，身體的飢餓感上升、胰島素敏感性與壓力荷爾蒙，都受到影響。結果就是：白天更累，更想吃高熱量食物；更不想動，體重更不容易下降。體重上升後，脖子與上呼吸道周圍脂肪增加，呼吸道更塌陷，打呼與呼吸中止又更嚴重。

變成這樣的循環：胖 → 打呼 → 缺氧 → 越累越想吃 → 更胖。所以，減重並不是「少吃多動」就能解決。如果晚上一直缺氧，身體本來就很難恢復到正常狀態。

男人的難言之隱，吃什麼補品都沒效：高達 60～70% 的重度呼吸中止症男性，伴隨勃起功能障礙！睡眠呼吸中止症和男性性功能障礙之間，確實有關聯。原因可能包括：晚上反覆缺氧、血管功能變差、交感神經過度活化、睡眠品質下降、白天疲倦與情緒低落。

勃起功能本質上和血管健康高度相關。如果人每天晚上都在缺氧，血管長期處於壓力狀態，小兄弟表現當然可能跟著下降。

什麼時候要懷疑自己有睡眠呼吸中止症？提醒 3 個重點：

第一，打呼很大聲，而且會突然安靜；或是不穩定的呼聲，打到一半會「沒呼吸」

第二，安靜幾秒後，突然倒抽一口氣。像是嗆到、大口喘氣，或身體突然大力抽動

第三，明明睡很久，白天還是累。這代表有睡著，但身體沒有真正休息到。

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