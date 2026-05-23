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名醫曹賜斌獲邀美國美容外科醫學會演講 再奪高市十大傑出市民傳馨獎

2026/05/23 20:21

整形外科名醫曹賜斌，近日獲邀赴美國波士頓，於美國美容外科醫學會針對白疤治療進行專題演講與學術交流。（記者許麗娟攝）

整形外科名醫曹賜斌，近日獲邀赴美國波士頓，於美國美容外科醫學會針對白疤治療進行專題演講與學術交流。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣整形名醫、國際白疤中心創辦人曹賜斌，多年來自創「白疤顏色再生術」獲國際醫學界肯定。本月16日他獲美國美容外科醫學會邀請，前往波士頓針對白疤顏色治療進行專題演講；昨（22）日公布的高雄市十大傑出市民傳馨獎，亦當選醫療創新科技類的傑出典範。

　曹賜斌指出，美國美容外科醫學會在波士頓舉行的學術年度大會，設立首創的東方美容整形創新論壇，在長達3個小時的議程中，邀請美、中、台、韓等國之亞裔美容整形外科資深醫師發表論文，他即為台灣的代表，並進行20分鐘的演講分享和5分鐘的討論，對於難治的白疤有救，及療效好至幾乎看不出痕跡的效果，在場交流的各國醫師皆對其創新之再生醫學高端科技頗感興趣，甚至有意來台或邀請他到該國進一步交流。

　此外，由高雄市十大傑出市民傳馨會主辦之「第7屆高雄市十大傑出市民傳馨獎」，22日公布本屆10位當選人名單，曹賜斌獲選為「醫療創新科技類」傑出典範，其餘包括「教育典範類」李樑堅、「公益慈善類」沈美利、「傳播人文類」童維辰、「傳播藝術類」蕭啟郎、「社會公共服務類」郭清寶、「產學貢獻類」陳建榮，以及「醫療卓越領袖」王照元、「醫療服務類」陳建宏、「醫療奉獻類」張宏泰。

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