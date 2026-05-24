健康網》小時候胖要注意 專家：12歲腰圍看到警訊

營養師薛曉晶建議，與孩子約定好「垃圾食物」的頻率，讓孩子自己決定，減少反彈。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕別再說「孩子長大就會好」！不少長輩認為孩子身材圓潤才是健康，但營養師薛曉晶表示，12歲腰圍可能是健康的警訊。

薛曉晶在臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」表示，許多家長看到孩子體重，常只注意「胖不胖」，甚至覺得小時候肉一點沒關係，青春期抽高就好。但真相是：青春期更需要留意的，不只是體重數字，而是腰圍是否與身高比例失衡。

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如果孩子明明還在長高，肚子卻越來越明顯；或體檢報告出現膽固醇、血糖、血壓小警訊，這已經不是「長大就會好」的小事，而是青春期代謝風險正在累積的信號！這可是爸媽們絕對不能輕忽的喔！

薛曉晶引用《Journal of Clinical Hypertension》2026年4月發表的美國ABCD Study追蹤研究顯示：研究團隊從平均12歲追蹤到16歲的青少年，觀察腹部肥胖、總膽固醇、糖化血色素與血壓等心血管代謝風險。研究中將「腰高比大於0.5」定義為「腹部肥胖」；也就是腰圍超過身高的一半，就需要提高警覺！

薛曉晶表示，平均12歲時，已有38.4%青少年出現腹部肥胖；總膽固醇偏高有17.6%；糖化血色素偏高有8.7%。高血壓則有3.0%。更值得注意的是，即使原本數值理想的孩子，在4年追蹤下來，也陸續出現新的代謝異常：新增腹部肥胖10.5%、新增膽固醇偏高15.4%、新增糖化血色素偏高4.7%、新增高血壓3.1%。

簡單來說，青春期不是「等長高再說」的空窗期，而是心血管代謝風險開始形成的關鍵階段。這篇研究特別提醒家長們，變化最快的不是血壓，而是腹部脂肪與血脂指標。也就是說，孩子的肚子變明顯、腰圍增加、膽固醇上升，往往會比血壓或血糖更早出現警訊！

為什麼特別在意「腰高比」？

因為BMI只能看身高體重的比例，卻不一定看得出脂肪堆在哪裡。青春期孩子如果脂肪主要集中在腹部，代表內臟脂肪與代謝壓力可能正在增加。這時候即使孩子看起來只是「壯一點」、「肚子圓一點」，也可能已經與血脂、血糖、血壓的變化息息相關。

這篇研究主要在提醒：腹部肥胖與膽固醇異常在青少年時期進展速度快，因此，早期篩檢與早期生活介入顯得格外重要。研究也提到，公共衛生策略應該重視睡眠、飲食品質、身體活動與肥胖預防，因為這些生活因素會共同影響孩子未來的心血管與代謝健康。

孩子不是突然變胖，而是長期習慣累積的結果：早餐常吃甜麵包、含糖飲料；營養午餐不合胃口，只吃白飯、主食；放學點心常以炸物、手搖飲為主；晚餐外食蔬菜不足，蛋白質品質不穩；晚上睡太晚；假日宅在家打電動、補習，活動量大幅降低…這些不良習慣疊加在一起，就容易讓身體慢慢走向「腹部脂肪增加、血脂變差、血糖調節變差」的惡性循環。

所以，重點不是讓孩子陷入減肥焦慮，而是幫助他們將生活節奏導回穩定軌道。青春期孩子仍在長高、長肌肉、發育大腦，絕對不能用成人極端節食的方式處理體重。最理想的做法是，將飲食品質、睡眠、運動和定期追蹤一起整理好，打造健康的生活基石。

當孩子出現這些警訊時，家長可以從這7件事開始行動：

量腰圍，不只看體重：每1～2個月記錄一次身高、體重與腰圍。若腰高比大於0.5（腰圍超過身高一半），就建議提高警覺，必要時與醫師或營養師討論。

早餐別只剩精緻澱粉：將麵包、蛋糕、含糖飲料替換成全穀雜糧＋蛋白質，如飯糰配豆漿、蛋餅加蛋與蔬菜、燕麥加優格與水果，讓血糖與飽足感更穩定。

每餐要有「看得見的蛋白質」：魚、蛋、豆腐、豆干、雞肉、瘦肉等可輪替。蛋白質不僅助於減重，更與青春期肌肉量、飽足感、血糖穩定息息相關。

蔬菜是血脂與腸道的底盤：每天至少讓孩子有2餐吃到蔬菜，目標半碗到一碗熟菜量。纖維能增加飽足感，並改善整體飲食品質。

點心先替換，不要只禁止：與其直接禁餅乾、炸物、手搖飲，不如準備無糖優格、水煮蛋、毛豆、地瓜、鮮奶、無糖豆漿、水果等替代選項，與孩子約定好「垃圾食物」的頻率，讓孩子自己決定，減少反彈。

每週固定安排中高強度活動：青春期是代謝風險形成期，身體活動不能只靠體育課。家長可從每天10到20分鐘開始，如快走、跳繩、球類運動、爬樓梯、親子散步，穩定增加活動量。

睡眠要納入體重管理：晚睡會影響食慾、胰島素敏感性與白天精神，也容易讓孩子想吃高糖高油食物。先固定睡前流程：關螢幕、洗澡、準備隔天用品、閱讀或放鬆，讓身體進入夜間修復模式。

孩子的代謝健康，並非一年一次體檢就能決定，而是每天的早餐、點心、晚餐、睡眠和活動慢慢累積出來的。我們不是要把青春期孩子變成「不能吃、不能胖」的狀態，而是趁風險還早，幫身體拉回比較穩定的健康曲線。

薛曉晶表示，如果您家有小學高年級到國高中的孩子，這週就先拿尺量一次孩子的腰圍，看看有沒有超過身高的一半。這不是在給孩子貼標籤，而是幫助他們更早看見身體的提醒，提早為健康打下基礎。

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