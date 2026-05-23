願當癱瘓者人生燈塔 林謝罕見23年灌溉脊損潛能開發

李鴻源、李鴻鈞的母親李子美（左）也大力支持脊髓損傷潛能發展中心，當場捐贈給中心，支持傷友自立自強。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕「真正痛苦的不是身體，而是年邁母親還要照顧自己把屎把尿的心痛！」突遇車禍而脊椎損傷的劉金鐘直面過往，但受到宏國集團大家長林謝罕見23年前的發願鼓舞，「願有多大，力量就有多大！」，重新自立，今年參加愛心園遊會，感念林謝阿嬤23年來始終給予支持，讓社會充滿愛與關懷。

宏國關係事業財團法人林堉琪先生紀念基金會與桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心今（23日）共同舉辦「讓生命發光愛心園遊會」，基金會董事長林謝罕見甫從美國歸來，直衝園遊會舞台，她再度回憶23年前在桃園八德鐵皮屋親見脊損傷友辛勞，在大熱天無冷氣無電扇情況，依舊努力學習，用嘴巴打電腦等，從此發願一定要幫助這群傷友，多年來始終不間斷，也感謝身邊親朋好友、集團員工等共襄盛舉，讓「願有多大，力量就有多大！」

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立法委員王世堅也到「讓生命發光愛心園遊會」支持，致詞最後還提到自己爆紅名言，盼眾人做愛心都能「從從容容、游刃有餘」。（記者吳柏軒攝）

脊損潛能發展中心副董事長劉金鐘闡述傷友心境，脊椎損傷伴隨一輩子神經痛，半夜常痛到頭撞床頭櫃，但真正痛苦不是身體，而是整個家都看不見希望，尤其年邁母親還要幫當時癱瘓的自己把屎把尿，後來花2年復健，從全癱到恢復能自己洗澡、坐輪椅，而許多脊損傷友來到中心，就是求一個希望，重新開發潛能，自食其力不再依靠親友，當年林謝董事長來參訪後大力協助，宛如眾人的人生燈塔，照亮大家一條路。

立法委員王世堅、台北市議員秦慧珠今也到場支持；王世堅提到，曾向總統賴清德替殘疾者請命，補足就學、就業、就醫的交通補助與人力成本，多增加30億元預算，歡迎各界持續支持弱勢，讓鰥寡孤獨廢疾者皆有所養。秦慧珠也回憶30多年前曾到脊損潛能中心參觀，看見這些坐輪椅的生命鬥士，深感欽佩，也對林謝阿嬤善事多年真心不易。

該園遊會也找來藝人王中平持續當公益代言人；脊損潛能中心表示，服務傷友重建逾30年，累計幫助逾3千人，今年園遊會主題除了傷友支持外，更具焦「照顧者」，社會目光也應關注傷友背後默默付出的家人，長期承擔身心壓力與責任，鼓勵民眾參與充滿愛與關懷的公益嘉年華，讓愛不只被看見，更被延續。

桃園脊髓損傷潛能發展中心副董事長劉金鐘（右）回憶當年與林謝罕見阿嬤（左）相遇的過程，深感她是眾多傷友的人生燈塔，帶來一條光明道路。（記者吳柏軒攝）

宏國關係事業財團法人林堉琪先生紀念基金會董事長林謝罕見，在23年前就參訪桃園脊髓損傷潛能發展中心，從此發願幫忙，多年來未間斷，出錢又出力。（記者吳柏軒攝）

林堉琪先生紀念基金會與桃園脊髓損傷潛能發展中心舉辦「讓生命發光愛心園遊會」，邀民眾與參與的攤商企業，一起做愛心，支持脊損傷友重新自立。（記者吳柏軒攝）

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