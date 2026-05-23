不再卡6歲門檻！兒童牙齒塗氟補助延至入小學前 9月上路

今年9月1日起，已滿6歲、但仍在幼兒園就讀的兒童，也能持續使用牙齒塗氟補助，不再因年齡限制，提前中斷口腔預防保健；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕兒童牙齒塗氟補助資格將放寬。衛生福利部公告修正「醫事服務機構辦理口腔預防保健服務注意事項」，將一般兒童牙齒塗氟補助年齡，由現行0至6歲調整為「0歲至進入國小當年度8月31日止」，新制自2026年9月1日起上路。未來部分已滿6歲、但仍在幼兒園就讀的兒童，也能持續使用塗氟補助，不再因年齡限制，提前中斷口腔預防保健。

衛福部口腔健康司長張雍敏表示，此次修正主要是回應第一線執行發現的制度落差。部分孩子因出生月份與入學安排不同，即使已滿6歲，仍未正式進入國小，卻已不符合現行塗氟補助資格，因此此次改以是否進入國小作為認定標準，希望讓孩子在學齡前階段的口腔照護能夠完整銜接。

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中華民國牙醫師公會全國聯合會秘書長曾士哲指出，過去塗氟補助以未滿6歲作為條件，但現行學制是以每年9月入學為界，實務上確實會出現部分孩子在幼兒園最後一年時，已超過補助年齡卻尚未入小學的情況。家長常會疑惑，為何同班孩子能接受補助，自家孩子卻不符合資格，也增加院所與家長說明上的困擾；此次修正後，補助制度與學制可望更加一致。

依修正後規定，一般兒童自出生起至進入國民小學當年度8月31日前，可每半年接受1次牙齒塗氟補助；未滿12歲低收入戶、身心障礙、設籍原住民族地區、偏遠及離島地區兒童，則維持每3個月補助1次。補助內容包括牙醫師專業塗氟、一般口腔檢查及口腔保健衛教指導。

依附件舉例，若兒童出生於2020年9月2日至2021年8月31日，可補助至2027年8月31日；若出生於2021年9月2日至2022年8月31日，則可補助至2028年8月31日，不再因滿6歲而提前失去補助資格。

談到塗氟的重要性，中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長陳世岳表示，氟化物可增加牙齒表面的抗酸能力，降低酸蝕造成蛀牙的機會，是兒童口腔保健的重要工具之一。不過，塗氟並不能取代日常清潔習慣，真正有效預防蛀牙仍須從生活做起。

陳世岳表示，牙醫界近年持續推廣「221」口腔保健觀念，也就是每天刷牙2次、每次至少2分鐘，並使用含氟濃度1000ppm以上牙膏；此原則不限兒童，而是適用所有年齡層。他建議家長除善用塗氟補助外，也應協助孩子從小建立正確潔牙習慣，才能真正降低齲齒風險。

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