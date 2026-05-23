馬英九否認罹患失智症 何美鄉推ReCODE療法：早期有機會逆轉

前總統馬英九。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕馬辦家變持續，前總統馬英九昨（22日）發布聲明駁斥其太太周美青、大姊馬以南，否認已經失智傳言。對此，中央研究院生物醫學科學研究所前研究員李何美鄉於臉書發文，針對馬英九疑出現失智症狀的政治傳聞發表看法。她從醫學觀點指出，若馬英九真有失智，目前應屬非常早期的輕症，並分享正是嘗試「ReCODE 療法」的關鍵時刻，有機會扭轉病情。

中央研究院生物醫學科學研究所前研究員、台灣素食營養學會理事長長李何美鄉。（資料照）

何美鄉表示，出於醫師對病者的自然關懷，藉此機會為馬總統家人以及國人，介紹一個她曾經接受過線上課程，也已經追蹤多年的個人化的另類精準醫療，即「ReCODE療法」（Reversal of Cognitive Decline，暫譯）。中文暫且稱之為：阿茲海默症的非藥物逆轉療方。

請繼續往下閱讀...

何美鄉指出，失智在主流醫學仍無有效藥物，近期的單株抗體新藥，雖可減緩症狀惡化的效果，卻有嚴重的副作用又昂貴。

何美鄉引述曾任加州大學洛杉磯分校、阿茲海默症研究中心主任的布萊迪森博士（Dr. Dale Bredesen）的研究指出，阿茲海默症是大腦在面對多重環境、代謝與發炎壓力時，所做出的「防禦性縮減損害」反應。阿茲海默症就像一個破了36個洞的屋頂，傳統單一藥物企圖用一個非常昂貴的橡皮塞，去補其中一個洞往往失敗。

布萊迪森提出的ReCODE療法是全球第1個在同儕審查醫學期刊中發表、擁有實際案例證實成功逆轉早期至中期阿茲海默症的多軌跡系統化療法。在10個接受治療的病人中，有9位完全逆轉。

ReCODE療法的科學原理的摘要包括調整飲食、精準撲滅神經發炎、補充關鍵神經滋養因子以及深度睡眠與排毒。

「為什麼此時馬英九適合考慮此療方？」何美鄉出，ReCODE療法之所以可以逆轉，再次強調先決條件當然是神經系統不能已經退化殆盡，亦即病程出現症狀的早期。

何美鄉指出，雖然國際主流醫學界批評該療法缺乏隨機雙盲試驗，昂貴且未經證實的療法、混淆了「維持健康」與「治療疾病」，甚至 過度承諾並給予虛假希望。

何美鄉坦言，「若有朝一日需要面對失智之際，在經濟狀況許可，主流醫學仍無有效療方的前提下，我個人會願意嘗試ReCODE療法，即一個非侵入性、安全，有理論基礎，且具有尊嚴的療方」，她強調「失智是病，不可恥，也不可被污名化，只需要被治療」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法