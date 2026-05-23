健康網》網紅醫3招幫助睡眠 打造長期健康體魄

日本的網紅醫師杉岡充爾表示，只要能調整生活習慣，就能幫助自己睡著。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕睡眠障礙長期困擾許多人，只要能調整生活習慣，就能幫助自己睡著，打造健康生活與體魄。日本的網紅醫師杉岡充爾在17.8萬訂閱的頻道透過影片宣導，大家可建立「小小的夜間健康習慣」來大幅改善睡眠品質，進而促成身體的長遠健康；該影片獲得近5萬的觀看次數。

杉岡充爾推薦3個在幫助睡眠的簡單方法：

睡前90分鐘洗澡或泡澡：人類的身體在體溫下降時會比較容易入睡。如果洗完澡立刻去睡，此時體溫還很高，反而會導致睡眠變淺。建議在預計入睡前的90分鐘洗澡，可以幫助副交感神經運作、讓身體放鬆，並給予身體足夠的時間讓體溫自然下降，從而順利進入深層睡眠。

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不要把智慧型手機帶進臥室：在床上面對手機的藍光會刺激神經，讓交感神經持續處於興奮狀態；此外也有說法指出，手機的Wi-Fi電磁波對睡眠會有不良影響。建議將臥室明確定位為「睡覺的地方」；將手機留在客廳充電，透過空間的切換來切換大腦的開關。

抱持著正面心情入睡：人類在不自覺的情況下，往往容易在躺在床上時開始反省、後悔或抱怨一整天發生的壞事。這種負面、焦躁的情緒會使心神不寧，嚴重破壞睡眠品質。建議在躺上床後，主動去想今天自己做到了什麼事、感謝了誰、遇到什麼快樂或期待明天的事情。帶著幸福的心情入睡，睡眠品質自然會提升。

杉岡充爾強調，這些習慣看似非常微小且簡單，容易被忽略。只要能持續不懈地堅持下去，在5 年、10 年後將會對你的健康帶來非常巨大的正面改變。

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