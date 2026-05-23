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健康 > 心理精神

馬英九親現身駁失智！挺柯精神科醫指言行「7大反常」

2026/05/23 15:04

馬英九辦公室釋出馬英九現身說法的影片，駁失智傳聞。（馬英九辦公室提供）

馬英九辦公室釋出馬英九現身說法的影片，駁失智傳聞。（馬英九辦公室提供）

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九日前因家人拋出聲明，引發外界高度關注。隨後馬英九卻立刻在幕僚陪同下親自現身錄影，並撰寫聲明，澄清自己並未失智，然而此舉在專家眼中卻可能適得其反。知名柯文哲支持者、精神科醫師沈政男分析指出，馬英九試圖透過直播自證清白，但在臨床醫學的觀察下，影片中的7大細節，反而透露認知功能退化的關鍵線索。他也直言，前國安會秘書長金溥聰要求當事人「自己證明沒失智」，簡直是缺乏失智症相關常識。

沈政男指出，馬英九影片有七點反常。（取自沈政男YouTube）

沈政男指出，馬英九影片有七點反常。（取自沈政男YouTube）

沈政男昨日在個人YouTube頻道發表影片，分析馬英九在影片中的表現，點出7大令人憂心的反常跡象：

第一，過程高度依賴旁人：馬英九在書寫宣告書時，數度顯得遲疑，甚至邊寫邊詢問身旁幕僚。整體書寫過程需要旁人不斷提點。

第二，筆跡異常潦草：過去馬英九不論是批示公文或撰寫便條紙，字跡向來以工整著稱。但在明知有鏡頭對準、必須展現成果的狀況下，這篇宣告書的字跡卻明顯比以往潦草許多。

第三，文句重複且貧乏：整篇一、兩百字的短文中，語文表達能力大不如前，內容相對貧乏，且在論及基金會財務出問題時，前後重複講了好幾次，顯示思考有打轉跡象。

第四，遺忘核心成語：當馬英九試圖寫出「親痛仇快」時，不僅講不出來也不會寫，最後是由金溥聰在旁提示才完成。沈政男解釋，中老年健忘通常是忘記老同學名字或久未去的地方，像成語這種根深蒂固的長期記憶，在正常老化中極難忘記。

第五，忘記關鍵日期：馬英九簽名後要寫下日期，雖勉強想出「115年」，但到了幾月幾日卻卡關，先是看了手錶，最後靠一旁的戴遐齡提示「5月22日」才寫下。沈政男強調，在輕度失智初期，記不得今天禮拜幾、幾月幾日是最敏感且常見的症狀。

第六，記不人姓名：影片中馬英九對著基金會聘請的律師，竟然記不起對方姓氏與大名。

第七，一改「愛妻典範」常態：過去馬英九是公認的聽妻模範，連吃紅豆餅都順從周美青；如今周美青委託家人幫忙尋找代理人，馬英九卻展現出極度的不信任與對抗，性格出現明顯轉變。

金溥聰要馬「自己說了算」引憂心

沈政男指出，許多網友看到馬英九能對答、能寫字，就盲目斷定其一切正常，這凸顯了台灣對失智衛教品質的低落。針對金溥聰在現場所說的「有沒有失智，馬英九自己說了算」，沈政男反駁，失智症患者若處於輕度初期，部分人根本不覺得自己有退化，甚至到了中度之後，便完全失去反省自身認知功能的能力。因此，臨床上絕對不能讓當事人「自己判定」。他感嘆，金溥聰曾是馬英九一生最好的朋友，「最好的朋友有可能變成最妨礙你的人」，令人不勝唏噓。..

馬英九為何批評蕭、王措辭強烈？

對於馬英九在影片中對基金會財務展現的強烈憤怒，沈政男從醫學角度剖析，這極可能是失智症相當常見的行為心理症狀（BPSD）中的「被偷妄想」。他解釋，就像失智長者忘記車子停在哪，第一反應不會是自己忘了，而是認定「車被偷了」；同理，當老人家對財務帳目的記憶停留在以前的數字，看到眼前的正確帳目時，就會直覺認為「有人動了手腳」，進而指責最親近的家人或管帳者。此時若一味拿證據跟長輩爭辯，往往只會引發更激烈的衝突。

沈政男最後強調，此事件最大的社會衛教意義，在於失智症從來不只是醫療與照護問題，更會延燒成複雜的法律大戰。過往台灣有諸多富豪、名醫因晚年退化未及時做精神鑑定，導致死後遺囑有效性引發後代官司纏訟。

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