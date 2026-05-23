健康網》肩膀痛到無力 醫談「旋轉肌腱撕裂」多數免動刀

許多民眾遇到肩膀疼痛、手抬不起來時，第一直覺常懷疑自己得了五十肩。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕許多民眾遇到肩膀疼痛、手抬不起來時，第一直覺常懷疑自己得了五十肩。然而，嘉韻診所復健科主治醫師顏韻珊指出，在臨床詳細的理學檢查與超音波影像評估後，常發現真正的病因其實是「旋轉肌腱撕裂性損傷」。

顏韻珊表示，一聽到撕裂或斷裂，許多人會陷入必須開刀的恐慌，但事實上超過八成的患者屬於「反覆肩夾擠造成的累積性部分撕裂傷」，並不需要手術治療。

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日常護肩自救指南：建立習慣與肌肉資本是防惡化關鍵

顏韻珊說明，旋轉肌是包覆在肩關節周圍的四條肌肉，主要負責穩定肩膀並執行抬手、旋轉等動作。如果只是特定角度疼痛但力氣還在，通常是輕微的旋轉肌拉傷或發炎，只要充分休息與暫停引發疼痛的活動，約1至2週內即可改善。但若出現以下情況，就要高度懷疑是中度以上的肌腱部分撕裂：

明顯的無力感：手抬到一半就沒力氣，需要靠另一隻手幫忙扶持。

嚴重的夜間痛：晚上睡覺時，只要身體壓到痛的那一側肩膀，就會痛到醒過來。

顏韻珊提醒，肌腱一跨入結構性的撕裂階段，就像衣服破了洞，是無法單靠長時間休息自行長回來的，甚至可能隨時間不當使用而使破洞越來越大。

日常護肩自救指南：建立習慣與肌肉資本是防惡化關鍵

顏韻珊說明，若想避免復發，日常生活的習慣調整至關重要。民眾在日常辦公時，應檢查椅子是否太低、滑鼠是否放得太遠？以不聳肩、手肘靠近身體的姿勢辦公；在洗晾衣服、打掃或提重物時，避免重複性高舉過肩與突然猛烈拉扯的動作，從根本阻斷再度磨損與夾擠的危機。

除了被動防護，建立長治久安的肩膀資本才是復健的核心。顏醫師指出，當急性疼痛緩解後，降低復發率不能只靠運氣，必須透過主動的運動復健，包含誘發肩胛穩定肌群、訓練肩膀外旋肌群。建議在沒有疼痛的前提下，從簡單的彈力帶或輕啞鈴開始進行個人化的漸進式肌力訓練。

當身體的肌肉資本越雄厚，肌腱就越能承受日常的勞損，用正確的知識與習慣對待肩膀，才能有效找回生活品質。

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