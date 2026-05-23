自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》肩膀痛到無力 醫談「旋轉肌腱撕裂」多數免動刀

2026/05/23 15:50

許多民眾遇到肩膀疼痛、手抬不起來時，第一直覺常懷疑自己得了五十肩。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

許多民眾遇到肩膀疼痛、手抬不起來時，第一直覺常懷疑自己得了五十肩。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕許多民眾遇到肩膀疼痛、手抬不起來時，第一直覺常懷疑自己得了五十肩。然而，嘉韻診所復健科主治醫師顏韻珊指出，在臨床詳細的理學檢查與超音波影像評估後，常發現真正的病因其實是「旋轉肌腱撕裂性損傷」。

顏韻珊表示，一聽到撕裂或斷裂，許多人會陷入必須開刀的恐慌，但事實上超過八成的患者屬於「反覆肩夾擠造成的累積性部分撕裂傷」，並不需要手術治療。

日常護肩自救指南：建立習慣與肌肉資本是防惡化關鍵

顏韻珊說明，旋轉肌是包覆在肩關節周圍的四條肌肉，主要負責穩定肩膀並執行抬手、旋轉等動作。如果只是特定角度疼痛但力氣還在，通常是輕微的旋轉肌拉傷或發炎，只要充分休息與暫停引發疼痛的活動，約1至2週內即可改善。但若出現以下情況，就要高度懷疑是中度以上的肌腱部分撕裂：

明顯的無力感：手抬到一半就沒力氣，需要靠另一隻手幫忙扶持。

嚴重的夜間痛：晚上睡覺時，只要身體壓到痛的那一側肩膀，就會痛到醒過來。

顏韻珊提醒，肌腱一跨入結構性的撕裂階段，就像衣服破了洞，是無法單靠長時間休息自行長回來的，甚至可能隨時間不當使用而使破洞越來越大。

日常護肩自救指南：建立習慣與肌肉資本是防惡化關鍵

顏韻珊說明，若想避免復發，日常生活的習慣調整至關重要。民眾在日常辦公時，應檢查椅子是否太低、滑鼠是否放得太遠？以不聳肩、手肘靠近身體的姿勢辦公；在洗晾衣服、打掃或提重物時，避免重複性高舉過肩與突然猛烈拉扯的動作，從根本阻斷再度磨損與夾擠的危機。

除了被動防護，建立長治久安的肩膀資本才是復健的核心。顏醫師指出，當急性疼痛緩解後，降低復發率不能只靠運氣，必須透過主動的運動復健，包含誘發肩胛穩定肌群、訓練肩膀外旋肌群。建議在沒有疼痛的前提下，從簡單的彈力帶或輕啞鈴開始進行個人化的漸進式肌力訓練。

當身體的肌肉資本越雄厚，肌腱就越能承受日常的勞損，用正確的知識與習慣對待肩膀，才能有效找回生活品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中