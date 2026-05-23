健康網》壓力釀健康失衡 中醫談3大失衡狀態

中醫認為，心主神志、肝主疏泄、腎藏精，這三個臟腑共同支撐著一個人的精神狀態、情緒調節與身體修復能力。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕鳴堂中醫體系醫療長醫師周宗翰在臉書粉專「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」表示，診間裡常有這樣的人出現：考試衝刺期、工作deadline壓著、整個人緊繃了好幾週。睡不著、睡了也像沒睡、臉上開始冒痘、皮膚暗沉乾燥，明明什麼保養都做了，就是沒有用。

周宗翰表示，中醫認為，心主神志、肝主疏泄、腎藏精，這三個臟腑共同支撐著一個人的精神狀態、情緒調節與身體修復能力。

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長期處於高壓之下，情緒緊繃、思慮過度，最先消耗的就是心血與肝陰；腎精若再跟著透支，身體便進入一種「外表還在撐、內裡已經空」的狀態

壓力族群常見的三大失衡狀態：

心腎不交，夜裡難以真正放鬆：此類型常見於腦袋停不下來、躺下去卻愈來愈清醒的人。中醫認為心火與腎水需相互協調，長期熬夜思慮過度，腎水虧虛無法上濟心火，心神便難以安定入眠。常見表現為：入睡困難、多夢易醒、睡醒還是累、心跳偶爾悶悶的。

肝鬱化火，氣血上衝擾動皮膚：壓力長期累積，肝氣無法順暢疏泄，鬱久便化熱化火，循經上行，皮膚便成了出口。常見表現為：壓力一大就冒痘、長在下巴或兩頰、容易煩躁口苦、月經前症狀特別明顯。

氣血兩虛，皮膚失去滋養的底氣：部分人的問題不是「上火」，而是長期消耗後氣血不足，皮膚、頭髮都失去了應有的滋潤。常見表現為：臉色暗黃或蒼白、皮膚乾燥脫屑、頭髮容易掉、講話或動一動就累。

周宗翰表示，中醫處理這類問題，重點不是硬壓症狀。如果只是擦藥膏讓皮膚暫時平靜、或靠安眠藥讓自己睡著，但身體裡氣血消耗的狀態沒有改善，下一個壓力一來，症狀很快又會捲土重來。中醫在意的是：

心神有沒有得到真正的休息與滋養、肝氣鬱結的出口有沒有被打開、氣血的底子夠不夠支撐日常的消耗。這些調順了，睡眠自然會深、皮膚自然會穩，不需要靠外力一直撐。

睡不好、皮膚差，其實是身體在提醒你：現在的消耗，已經超過你自己能補回來的速度了。如果你正處於考試衝刺、工作高壓的階段，身體開始出現這些訊號，也許不是撐過這陣子就好，而是該趁早把內在的底氣補起來。

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