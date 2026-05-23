看起來正常不代表沒失智 精神科醫解析馬英九健康爭議

馬英九辦公室釋出前總統馬英九（右二）現身說法的影片，駁失智傳聞。（馬英九辦公室提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕前總統馬英九昨（22）與金溥聰及律師拍片，親自駁斥外界流傳的失智傳聞，表示對前第一夫人周美青委託大姊馬以南擔任醫療照護執行者的聲明感到錯愕與遺憾，據了解，馬家人已向台北地方法院聲請「輔助宣告」，北院本週已收分案。對此，精神科醫師許景琦表示，評估失智症時重視的不只是記憶測驗，更重要是執行功能與生活判斷能力，這也是輔助宣告制度存在的重要意義。

許景琦表示，一般民眾對失智症的理解，多半停留在「忘東忘西」、「記憶不好」，但在精神科臨床上，令人擔心的往往不是記憶，而是「判斷能力」的退化，許多失智症患者在初期，依然談吐正常、社交自然，甚至仍可公開演說、接受訪問，因此旁人常會困惑「看起來很正常。」

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但大腦功能的退化不是「能不能說話」這麼簡單，失智症真正影響的，常常是複雜決策能力，包括財務判斷、法律理解、風險評估與自我保護能力，一位長者可能仍能與人聊天，卻已經無法分辨投資陷阱，可能還認得家人，卻開始重複匯款、輕易簽署文件，甚至受到外界不當影響。

許景琦指出，台灣民法輔助宣告，不是否定人格與尊嚴，而是在心智能力開始退化、但尚未完全失去判斷能力時，提供必要的法律保護與協助，介於完全自主與完全監護之間的支持制度，承認當事人仍保有部分能力，同時避免其在重大財產、法律或醫療決策上，因認知退化而受到傷害。

許景琦說，擔任精神科醫師頻繁接受法院委託而實施精神鑑定，失智症越早面對，越有機會維持生活品質，早期診斷有助延緩退化，家庭能提早安排醫療、照護與法律規劃，包括預立醫療決定、財產信託、意定監護等制度。

許景琦強調，失智症並不會因一個人的地位、學歷或成就而倖免，仍會面對大腦退化與老化的自然過程。

精神科醫師許景琦解析馬英九失智爭議。（許景琦醫師提供）

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