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健康 > 抗老養生 > 運動復健

「森林散步可領錢」雲林邀55歲女性做研究 完成16次體驗獎勵9千元

2026/05/23 09:30

縣府結合精準醫學研究，邀請55歲以上女性5月25日至7月17日展開自然處方箋體驗計畫。圖為示意圖。（雲林縣政府提供）

縣府結合精準醫學研究，邀請55歲以上女性5月25日至7月17日展開自然處方箋體驗計畫。圖為示意圖。（雲林縣政府提供）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府在古坑鄉草嶺石壁地區，以當地獨有竹林、森林等地景特色打造516公頃的森林療癒基地，近年來造訪人數每年都上看80萬人次，縣府再結合精準醫學研究，邀請55歲以上女性參加精準醫學森林療癒研究。縣府表示，5月25日至7月17日展開自然處方箋體驗計畫，完成16次體驗後，也可獲9000元獎勵金。

縣府文觀處長謝明璇表示，2020年針對海拔1650公尺的草嶺石壁地區，打造廣達516公頃竹林地作為「石壁森林療癒基地」，結合雲嶺之丘、杉林步道、五元兩角、木馬古道等景點，成功帶動觀光人潮，每年都吸引超過80萬人次，更獲世界竹組織認證為第一個竹地標城市。

謝明璇表示，因應高齡社會來臨，因此針對此處推動健康促進與森林療癒觀光，邀請36名55歲以上女性參與研究，針對肌少症的預防，透過專業檢測及森林療癒體驗進行研究。

謝明璇指出，研究計畫特別結合台大雲林分院專業團隊，由森林療癒師帶領參與者每週兩次前往草嶺石壁森林療癒園區，透過森林步道漫行、呼吸調節、舒緩運動及自然感官體驗等課程，引導民眾親近森林環境，在吸收芬多精與感受自然療癒氛圍的同時，提升心肺功能與肌力，促進身心健康。

雲林副縣長陳璧君表示，2019年縣府請台大森林團隊進行環境監測，調查後發現負離子含量高達每立方公分18440個，而先前也與南韓國立忠南大學簽訂合作備忘錄，針對森林療癒進行合作，

陳璧君表示，此次精準醫學研究也是針對肌少症，是首次縣府針對基地進行人體實驗，完成研究後預計在下半年舉辦國際論壇，公布相關研究成果，也會與國家高齡醫學暨健康福祉研究中心合作，針對高齡醫學討論，希望可以與中央共同開出綠色處方箋。

石壁森林療癒基地，結合雲嶺之丘、杉林步道、五元兩角、木馬古道等景點，成功帶動觀光人潮，每年平均突破80萬人次。（資料照，記者李文德攝）

石壁森林療癒基地，結合雲嶺之丘、杉林步道、五元兩角、木馬古道等景點，成功帶動觀光人潮，每年平均突破80萬人次。（資料照，記者李文德攝）

縣府結合精準醫學研究，邀請55歲以上女性5月25日至7月17日展開自然處方箋體驗計畫。圖為示意圖。（資料照，記者黃淑莉攝）

縣府結合精準醫學研究，邀請55歲以上女性5月25日至7月17日展開自然處方箋體驗計畫。圖為示意圖。（資料照，記者黃淑莉攝）

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