腫瘤不見！7旬翁膀胱癌晚期 靠「標靶+免疫」療法幸運保膀胱

員榮醫院泌尿科主任石宏仁，向患者解說病情。（員榮醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕治療膀胱癌出現重大曙光！彰化72歲陳姓男子罹患晚期膀胱癌，原本被建議接受全膀胱切除手術，可是會影響往後生活品質，但他不放棄希望，轉診至員榮醫院，接受新型標靶藥物合併免疫治療，結果不到3個月，腫瘤竟大幅縮小，後續再透過內視鏡手術清除病灶，至今追蹤近一年未見復發，陳男開心表示，終於可以保住膀胱。

員榮醫院泌尿科主任石宏仁表示，台灣每年約新增2500多名膀胱癌患者，其中部分患者確診時已屬晚期，腫瘤不僅侵犯膀胱肌肉層，甚至延伸至輸尿管、造成阻塞，並伴隨淋巴轉移，治療難度相當高。而過去面對這類病患，主要依賴化療與全膀胱切除手術，術後再利用腸道重建人工膀胱，對排尿功能與生活品質影響不小。

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石宏仁指出，近一兩年治療已有突破性進展，經醫療團隊評估，陳男病情適用新型標靶藥物EV（Enfortumab Vedotin）結合免疫治療，該藥物能精準辨識並攻擊癌細胞，相較傳統化療，副作用相對較低，藉此希望在保留器官的前提下爭取控制病情。

石宏仁說，陳男在接受治療後，短短3個月腫瘤即明顯縮小，之後再透過內視鏡手術進行腫瘤刮除，確認已無殘存癌細胞，定期追蹤一年均未見復發，原先轉移的淋巴結也完全消失。目前陳男仍持續接受免疫治療維持療效，不過生活已回歸正常。

「這樣的治療成果在過去相當少見」，石宏仁表示，新型標靶結合免疫療法，是近一兩年發展的新型治療策略，臨床觀察顯示，整體有效率可望從傳統治療約3至4成提升至約8成，為部分患者帶來新的治療契機，也提供避免大範圍切除手術的可能性。

陳男（右）接受治療後，短短3個月腫瘤即明顯縮小，定期追蹤一年均未見復發

他日前回診，感謝石宏仁醫師保住他的膀胱及生活品質。（員榮醫院提供）

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