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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

麻疹個案到訪南投 足跡重疊民眾自主健康管理至6/3

2026/05/23 09:38

麻疹個案到訪南投，工作人員針對個案疑接觸過環境設施加強清消。（南投縣衛生局提供）

麻疹個案到訪南投，工作人員針對個案疑接觸過環境設施加強清消。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 1名30多歲外國籍女性，5月12日自泰國入境確診麻疹，5月14日至16日可傳染期間曾到訪埔里、日月潭向山遊客中心、九族文化村與清境農場等地，南投縣衛生局立即啟動防疫應變措施，初步匡列38名接觸者，目前皆無不適，也公布活動足跡（如附圖），籲請如足跡與個案重疊民眾，自主健康管理至6月3日止。

南投縣衛生局指出，由於麻疹確診個案於出疹前、後4天具傳染性，民眾如足跡與個案重疊，應留意是否出現疑似症狀，如紅疹、發燒、咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等鼻炎與結膜炎等，若有請儘速與衛生單位聯繫，主動告知活動史，以利安排就醫，確保社區防疫安全。另自主健康管理期間應避免出入公共場所並配戴口罩，以降低病毒傳播風險。

衛生局強調，麻疹病毒在環境中僅能存活 1 至 2 小時，相關場域均於第一時間完成清潔消毒與衛教，請民眾無須恐慌。惟近期國際麻疹疫情嚴峻（如日本、越南、中亞、美洲及歐洲等地區皆持續出現大量病例），民眾若計畫出國，建議於出發前2至4週至旅遊醫學門診評估自費接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。

此外，返國後務必落實18天自主健康監測，若出現疑似症狀，請佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史與暴露史。

麻疹個案5月14日至16日到訪南投步跡。（南投縣衛生局提供）

麻疹個案5月14日至16日到訪南投步跡。（南投縣衛生局提供）

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