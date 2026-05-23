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健康網》擦防曬怕缺維D害骨鬆 醫破迷思：擦不夠紫外線更傷膚

2026/05/23 10:23

台大皮膚科醫師烏惟新指出，與其盲目追求靠日曬補維生素D防骨鬆，不如把防曬做好、保護皮膚，避免光老化、色素沉澱與皮膚癌風險；情境照。（圖取自freepik）

台大皮膚科醫師烏惟新指出，與其盲目追求靠日曬補維生素D防骨鬆，不如把防曬做好、保護皮膚，避免光老化、色素沉澱與皮膚癌風險；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕進入夏天，許多人擔心防曬擦得太勤、太厚，可能影響人體合成維生素D，增加骨質疏鬆風險。對此，台大皮膚科醫師烏惟新指出，在現實生活中，因為「防曬做太好」而導致維生素D不足的機率其實不高，與其盲目追求靠日曬補維生素D，不如把防曬做好、保護皮膚，避免光老化、色素沉澱與皮膚癌風險。至於維生素D的缺口，建議採行均衡飲食或口服營養補充品，才是最安全、最有效率的作法。

日曬10-15分鐘就足夠

烏惟新於臉書粉專發文表示，人體合成維生素D的效率其實比想像中高得多，在台灣的陽光下，一般人一週只要在非正午的陽光下曬2到3次、每次10到15分鐘，甚至不需要全身曝曬，只要露出雙手手背與前臂，或是雙腳小腿的面積，就足以讓身體製造充足的維生素D。

烏惟新進一步說明，防曬乳標示的SPF防護力，是在實驗室中以每平方公分塗抹2毫克的厚度測得，若換算到全身，一次大約需要使用30ml，約等於市售防曬乳半罐左右，一張臉也約需使用一枚10元硬幣大小的量。不過，多數人為了追求清爽膚感，實際塗抹量往往只有標準量的1/4到1/2。當防曬乳塗抹厚度不足時，防護力會大幅下降。也就是說，即使有擦防曬，仍可能有部分紫外線進入皮膚，讓身體合成維生素D。

除了擦不夠厚，補擦頻率也是關鍵。烏惟新提醒，防曬乳會隨著流汗、出油、摩擦而脫落，標準建議約每2小時補擦一次；若進行戶外運動、玩水，更需要提高補擦頻率。但一般人在室內辦公或日常外出，很少真正做到定時補擦。因此，防曬空窗期中接觸到的紫外線，仍可合成維生素D。

研究：完美防曬不存在

此外，烏惟新指出，臨床與流行病學證據顯示，防曬並不會導致維生素D缺乏，即使是長期規律使用防曬乳的人，在一般生活型態下，也沒有顯著增加維生素D缺乏的風險，原因在於現實生活中幾乎不存在「完美防曬」。

烏惟新總結表示，現實生活中，幾乎不可能因防曬做太好而導致維生素D不足；反而常見防曬做得不夠，導致紫外線傷害累積。因此，與其盲目追求靠日曬補維生素D，不如把防曬做好保護皮膚，至於維生素D的缺口，可以均衡飲食或口服營養補充品，才是最安全、最有效率的作法。

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