健康網》男性防早洩護性生活 醫：記得九淺一深

不少男性憂心性生活的早洩，影響伴侶間的親密關係。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少男性憂心與伴侶共度春宵時竟然「早洩」，太早射精打烊，影響伴侶間的親密關係。永和好幸福泌尿科院長戴定恩在臉書粉專「暖男醫師 戴定恩 泌尿科推薦 男性微創手術專家」透過影片說明，這並非一個人的問題，且可以透過訓練，慢慢改善。

戴定恩表示，若想減少早洩問題，可從情緒、節奏以及相關行為做改善。

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第一：放輕鬆，若一開始太急、太緊張，經常在剛起步不久後便很快結束。

第二：在動作時保持「九淺一深」節奏，若一開始就速度過快，過度刺激，反而更容易提早繳械。

第三：日常生活需「吃好睡好」，養精蓄銳、無往不利。

第四：多做凱格爾運動，收縮骨盆底肌肉，增加硬度與控制力。「老婆與自己幸福又美滿。」

同時戴定恩以3個關鍵總結：

控制節奏：不是一開始就全力衝刺。

學會停頓：適時踩煞車，比一直加速更重要。

降低敏感：讓身體習慣刺激，而不是被帶著走。

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