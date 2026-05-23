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健康網》睡不飽恐是男性更年期 醫警：35歲後睪固酮年年掉3％

2026/05/23 14:32

輝達泌尿科院長、泌尿科醫師張英傑提醒，長期熬夜、壓力大，睪固酮流失速度恐更快，更年期提早來報到；情境照。（圖取自freepik）

輝達泌尿科院長、泌尿科醫師張英傑提醒，長期熬夜、壓力大，睪固酮流失速度恐更快，更年期提早來報到；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多熟男經常疲倦睡不飽、下班只想癱在沙發上，甚至靠保健品、提神飲料硬撐，體力仍斷電。輝達泌尿科院長、泌尿科醫師張英傑提醒，男性約35歲後，睪固酮每年1%至3%的速度下降，若長期熬夜、壓力大，流失速度恐更快。提醒若出現疲倦、易怒、提不起勁、肚子變大、肌肉力量流失、甚至晨間勃起次數減少等變化，可能與睪固酮流失、男性更年期報到有關。

張英傑於臉書粉專「引人入腎・林軒任醫師」發文表示，男性身體如同一台跑車，睪固酮就像引擎裡的汽油。35歲以後，這台車的汽油會以每年1%至3%的速度悄悄流失，若只靠保養外表，卻沒有補足引擎所需「燃料」，恐會導致體力與精神狀態下滑。

睪固酮流失6大警訊

張英傑說明，長期熬夜追劇、工作壓力大，都可能讓睪固酮的高峰期提早結束，流失速度甚至超過每年3%，不僅帶來疲倦，也可能造成許多影響包括：情緒變得易怒、起伏大、對事情提不起勁、肚子變大、肌肉力量流失，甚至每週晨間勃起次數不到3、4次，均是身體發出的警訊。

為什麼「更年期」越來越年輕？ 張英傑指出，關鍵就在睡眠。因為睪固酮只會在午夜12點到隔天清晨製造，若習慣12點還在追劇，等於自願放棄身體「補油」（睪固酮）的機會。長期油量不足下，引擎當然提早報銷，導致更年期提早報到。

3大「護蛋」自救清單

張英傑提醒，除補充荷爾蒙有助改善之外，建議可從日常生活習慣改善，包括：

1.每天12點前就寢。

2.每天出門曬曬太陽，陽光可以催化荷爾蒙的合成。

3.從日常飲食補充必要營養素，特別是好油脂、DHEA和鋅。DHEA是製造荷爾蒙的原物料，鋅則對荷爾蒙生成與頭髮健康有極大幫助。

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