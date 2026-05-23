健康網》個性決定健康 營養師：如何看待壓力 影響甚鉅

營養師老辜引用文獻指出，真正影響身體健康的，是帶來壓力的那個事件，且怎麼看待壓力。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕個性，決定你的健康！營養師老辜在臉書粉專「老辜營養與科學」表示，有些人總是焦慮、擔心很多事。但有些人面對壓力時，卻似乎從容不迫。但他們的健康呢？他引用研究指出，真正影響身體健康的，不只是帶來壓力的那個事件，還有我們怎麼看待壓力。

老辜表示，近年有一篇人格與健康的研究，藉由系統性回顧與統合分析，指出「個性差異」，可能會慢慢影響身體健康。

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心理科學中，有一個著名的「Big Five（大五人格）」理論，將人格分成：經驗開放性（Openness）、勤勉審慎性（Conscientiousness）、外向性（Extraversion）、友善性（Agreeableness）、神經質（Neuroticism）。

「開放性」高的人面對壓力時，可能更具彈性與適應力，也較容易把壓力視為探索不同觀點的機會。而「神經質」較高、容易焦慮與擔憂的人，通常也傾向有較高的生理耗損；相反地，「審慎性」較高、生活規律的人，身體調節往往較穩定。

研究認為，人體長期承受壓力後，會累積一種叫做「異態負荷」（Allostatic Load，AL）的生理耗損。這可以理解為，身體壓力系統長期過勞後，留下的磨損。研究中，AL會透過發炎指標、荷爾蒙功能、心血管功能、代謝功能、肺部功能等指標，評估身體是否長期處於高壓狀態。

老辜表示，真正影響身體健康的，往往不只是「壓力事件本身」，還有我們怎麼看待壓力。當大腦長期處於警戒、擔憂與威脅感中，身體的壓力系統，也可能跟著長期開機。

久了之後，壓力就不只是情緒問題。最後，它可能慢慢與發炎、血壓、代謝失調，以及老化速度有關。

最後老辜總結，請大家關注自己的心理健康，儘量讓自己不要一直活在戰鬥模式裡。若遇到任何壓力，可以試著和信任的朋友聊聊，或尋求心理師的專業幫助。同時他認為，光是把感受說出來，本身就是一種讓身體「降壓」的方式。您不需要一個人，把所有壓力都扛完。

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