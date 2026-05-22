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健康 > 護眼顧齒

7成乾眼症狂點人工淚液沒有用 眼科醫點出問題所在

2026/05/22 17:31

眼瞼脈衝光利用光熱效應來融化阻塞的油脂，改善乾眼症，並減輕眼球發炎。（洪啟庭提供）

眼瞼脈衝光利用光熱效應來融化阻塞的油脂，改善乾眼症，並減輕眼球發炎。（洪啟庭提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣每3人就有1人有乾眼症，常見症狀為眼睛乾澀、疲憊、異物感，反射性流淚、見風流淚。眼科醫師洪啟庭指出，7成患者越點人工淚液，反而越覺得乾澀，深究其因是有些乾眼症病人實際上是「缺油不缺水」。

達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭指出，人類上下眼瞼都有皮脂腺，醫學上稱為瞼板腺或是麥氏腺。每個腺體每天均能分泌2.0微升的脂肪，流出並覆蓋角膜最外面，可防止9成的下方水樣層與黏液層蒸發，也有益穩定淚膜，眨眼時提供潤滑，減少眼皮與眼球摩擦。

但在某些狀況下，皮脂腺容易發生阻塞。最常見的是身體慢性發炎、荷爾蒙改變或飲食不均衡，油脂成分發生變性，卡在管內無法排出，還會導致眼瞼緣炎或毛囊炎，甚至俗稱針眼的麥粒腫。長期沉溺於3C產品、長期配戴隱形眼鏡、卸妝不徹底、年齡老化及空污等，都會破壞腺體而造成乾眼症。

洪啟庭表示，解決眼睛缺脂問題，可以「加熱、軟化、按摩、清潔」改善。每天熱敷4次、每次10分鐘、且須持續4週，可使用熱敷眼罩或溫濕毛巾置於眼瞼或眼眶周圍，溫度介於40-42°C，以不燙傷眼瞼皮膚為準。其次按摩上、下眼瞼以排出油脂，按摩時手指要垂直輕推約1-2分鐘。最後再用棉片或嬰兒洗髮精與溫水1:10稀釋，輕輕擦拭睫毛根部，洗掉排出的油脂。飲食方面，建議攝取mega-3脂肪酸、亞麻仁油，也可多吃鮭魚、鯖魚等深海魚類，促使瞼板腺分泌油脂，改善乾眼症狀。

洪啟庭說，針對缺脂型的乾眼患者亦可使用眼瞼脈衝光的熱熔效應，將固化的油脂液化與軟化，使眼瞼微血管擴張，並切斷發炎連鎖反應，同時可殺菌除蟎、活化細胞，恢復油脂分泌，改善率高達82-93%，自費療程需做約4次，視病情可減少，每次約3000至4000元不等。

長期的眼瞼板發炎，也容易合併毛囊炎。（洪啟庭提供）

長期的眼瞼板發炎，也容易合併毛囊炎。（洪啟庭提供）

正常眼瞼板內部有瞼板腺，可分泌脂肪。（洪啟庭提供）

正常眼瞼板內部有瞼板腺，可分泌脂肪。（洪啟庭提供）

上眼瞼板腺的油脂阻塞，又合併眼瞼炎，容易導致乾眼症。（洪啟庭提供）

上眼瞼板腺的油脂阻塞，又合併眼瞼炎，容易導致乾眼症。（洪啟庭提供）

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