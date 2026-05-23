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健康網》太陽一曬就怕黑！9種護膚食物吃出內建防曬力

2026/05/23 09:21

營養師高敏敏表示，西瓜富含茄紅素，加上維生素C，攝取可有效幫助對抗紫外線；情境照。（圖取自freepik）

營養師高敏敏表示，西瓜富含茄紅素，加上維生素C，攝取可有效幫助對抗紫外線；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕夏天陽光炙熱，不少人擔心一曬就變黑、曬傷，除了做好防曬外，也可從飲食補充抗氧化營養素。營養師高敏敏表示，番茄、西瓜、堅果、綠茶、胡蘿蔔、紅心芭樂、莓果、黃豆製品及鮭魚等9種食物，富含茄紅素、維生素C等營養素，不僅有助對抗紫外線，也能幫助肌膚維持彈性與光澤，吃出天然防曬力。

9種防曬食物一次看

高敏敏於臉書粉專發文指出，雖然曬太陽能補維生素D ，但天氣漸熱、太陽毒辣，令人擔心不小心就曬黑。建議不妨多多攝取以下9種豐富食材，從體內養出可抗紫外線的防護罩。

番茄：富含茄紅素可抵抗紫外線、減少曬傷的機率。維生素C也可以抑制酪胺酸酶的活性，減少黑色素生成。

西瓜：茄紅素加上維生素C，有效幫助對抗紫外線。

堅果：豐富維生素E 可減少皺紋、細紋，維持肌膚彈性，也有防止曬傷的益處。

綠茶：茶多酚可阻擋紫外線、抑制黑色素形成，也有抗氧化、清除人體自由基的作用。

胡蘿蔔：富含β-胡蘿蔔素，轉化為維生素A之後，可防止皮膚曬後粗糙，也是維持夜間視力的關鍵營養素。

紅心芭樂：維生素C之王，每100g就含有214.4毫克的維生素C，可以有效對抗紫外線、幫助抗氧化，預防自由基傷害。

莓果：如藍莓、草莓、桑椹等，都富含花青素，不僅可抵抗紫外線傷害，也有美白效果。此外，花青素還有抗氧化、抗癌作用。

黃豆製品：異黃酮有抗氧化效果，減少紫外線傷害，也可刺激膠原蛋白、透明質酸增生，使皮膚維持彈性。

鮭魚：Omega-3可減少紫外線引起的皮膚傷害，減少皮膚老化、敏感、乾燥等狀況。

穿著防曬3秘訣

除了吃防曬食物以外，高敏敏也補充，可搭配有效的防曬小秘訣：1.擦防曬：出門前20分鐘塗抹，才能完整形成防護層。2.穿防曬衣物：挑選UPF係數高的長袖衣帽，可有效阻擋紫外線。3.使用遮陽傘：選擇深色傘布或內層有銀膠塗層的防曬傘，隔絕紫外線效果更好。

高敏敏提醒，皮膚代謝週期約28天，若不小心曬黑也別慌張，只要持續補充抗氧化食物、做好外在防曬，膚色也會隨著代謝慢慢亮回來。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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