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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》番茄沒有輸西瓜！ 茄紅素飆量、吸收率大增靠1招

2026/05/23 07:26

營養師曾建銘說明，紅肉西瓜和生番茄相比，茄紅素含量確實勝出，但透過不同吃法，番茄反而勝出；示意圖。（圖取自freepik）

營養師曾建銘說明，紅肉西瓜和生番茄相比，茄紅素含量確實勝出，但透過不同吃法，番茄反而勝出；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你知道嗎？紅肉西瓜所含茄紅素，其實比番茄還要多。對此，營養師曾建銘說明，紅肉西瓜和生番茄相比，茄紅素確實勝出，但卻比不過「濃縮或加熱過」的番茄製品。當番茄經過加熱、油脂料理，茄紅素會大量被釋放，吸收率也會大幅提升。反觀西瓜少了油脂輔助，吸收率反而不如加熱後的番茄料理。

曾建銘於臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文表示，茄紅素是植物界的一種天然色素，如番茄的紅、西瓜的紅、甚至紅心芭樂跟葡萄柚的粉紅，都是因為有茄紅素的存在。之所以稱為「茄紅素」，這是因科學家最早是在番茄中發現，所以就順理成章以此命名。

曾建銘進一步說明，雖然紅肉西瓜的茄紅素含量比生番茄高，番茄卻能透過料理煮熟增加釋放量。因為茄紅素屬於脂溶性營養素，番茄經加熱、破壞細胞壁後，再搭配一點油脂烹調，裡面的茄紅素不但會大量釋放，人體的吸收率也會大幅飆升。反觀西瓜通常都是冰涼生食，缺少油脂輔助，吸收率自然不如加熱過的番茄料理。

此外，曾建銘提醒，西瓜含水量高，吃起來清爽解渴，但也因為好入口，容易吃過量。一般人適量攝取沒問題，但若本身血糖容易波動，或是正在控制體重族群，記得切塊裝碗、控制好份量，才不會導致血糖飆高。

曾建銘強調，營養素從來就不需要比較高低，冰涼的西瓜補水又補充植化素，熱騰騰的番茄蔬菜湯則可吸收茄紅素；飲食切勿執著於單一食物的排名，輪流攝取西瓜、番茄、紅心芭樂等各色蔬果，才是最聰明的飲食保養法。

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