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健康網》葡萄不只抗氧化！ 研究曝連吃2週 皮膚更能對抗紫外線

2026/05/23 06:37

食農專家韋恩表示，研究發現，每天吃3份完整葡萄，持續2週，不僅皮膚抗氧化力提升，對抗紫外線的防禦力也增強；情境照。（圖取自freepik）

食農專家韋恩表示，研究發現，每天吃3份完整葡萄，持續2週，不僅皮膚抗氧化力提升，對抗紫外線的防禦力也增強；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕葡萄富含花青素、多酚與白藜蘆醇，有助抗發炎、穩定血壓。對此，食農專家韋恩表示，國外研究也發現，受試者每天吃3份完整葡萄，持續2週時間，其皮膚基因、角質層、抗氧化力均提升，顯示攝取葡萄可讓皮膚對抗紫外線的防禦力增強。

吃葡萄會讓皮膚基因的表現模式改變？韋恩於臉書粉專「韋恩的食農生活」與網頁發文指出，根據西新英格蘭大學和奧勒岡州立大學研究團隊發表於《ACS Nutrition Science》的研究結論，證實了這個答案。研究團隊讓受試者每天攝取相當於3份的完整葡萄，持續2週，並在葡萄攝取前後、合併低劑量紫外線暴露的條件下，分析皮膚的基因表現變化。

韋恩表示，研究顯示，基因層次的改變方向相當一致。所有受試者都朝「角質化與角質層強化提升」的方向移動，也就是說，皮膚外層屏障對環境傷害的防禦能力增強。氧化壓力的測量同步支持這個結果，暴露於低劑量紫外線後，有攝取葡萄的受試者皮膚氧化損傷標記物水平顯著較低。

韋恩說，每個人一開始的皮膚基因表現模式各不相同，葡萄的反應也有個體差異，但讓所有受試者都朝相同方向移動這一點，在受試者之間是一致的。過去臨床試驗顯示，葡萄能改善30至50%的人皮膚對紫外線的抵抗力。這篇基因表現分析也說明，即使外在看不出明顯變化，基因層次的改變可能仍在發生。

韋恩表示，研究團隊將此現象定位為「營養基因組學」反應，食物透過改變基因表現影響健康，而不只是提供特定的營養素。研究團隊也指出，皮膚是人體最大的器官，類似的基因表現改變，也可能同樣發生在肝臟、肌肉、腎臟和腦部。

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