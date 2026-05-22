異膚不只影響皮膚！ 醫：恐拖累睡眠、自信與孩子成長

異位性皮膚炎不只是皮膚癢、長疹子而已，若長期控制不佳，除了影響睡眠品質，也可能進一步衝擊孩子的身高發育、自信心、學習表現；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕春夏交替、氣候轉趨濕熱，加上花粉、塵蟎等過敏原增加，不少異位性皮膚炎患者容易反覆發作。醫師提醒，異位性皮膚炎不只是皮膚癢、長疹子而已，若長期控制不佳，除了影響睡眠品質，也可能進一步衝擊孩子的身高發育、自信心、學習表現，甚至造成照顧者身心負擔。

國泰綜合醫院皮膚科主治醫師羅陽表示，異位性皮膚炎屬於慢性發炎性皮膚疾病，診斷通常會依據國際常用的「Hannifin and Rajka criteria」評估，包括皮膚搔癢、慢性反覆濕疹發作、典型皮疹分布，以及個人或家族過敏病史等條件綜合判斷。

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其中，「癢」往往是患者最困擾的症狀。羅陽指出，超過50％異位性皮膚炎孩童會因搔癢影響睡眠，而照顧者也常因孩子夜間反覆抓癢、哭鬧而一起睡不好。長期睡眠不足不只影響日常生活，也可能進一步影響情緒與家庭壓力。

根據統計，全球約有10％至20％兒童有異位性皮膚炎，且台灣與許多國家的盛行率仍呈增加趨勢。由於患者容易受環境刺激、流汗或濕熱誘發症狀，不少孩子因此排斥運動，擔心流汗後更癢，長期下來可能增加體重過重或肥胖風險，中重度患者情況更明顯。

羅陽指出，異膚嚴重發作時甚至可能全身皮膚泛紅，不僅影響外觀，也可能讓孩子在人際互動、校園生活中產生挫折感，進一步影響自信心與學習表現。

臨床上也常有家長誤以為突然出現、一下就消失的紅疹是異位性皮膚炎發作。羅陽解釋，異位性皮膚炎典型表現是慢性、反覆性的濕疹；若是急性出現、忽然消退的風疹塊，反而較符合蕁麻疹特徵，兩者治療方式並不相同。蕁麻疹通常以抗組織胺治療效果較佳，但異膚患者即使服用抗組織胺，也未必能有效止癢。

不少家長也會疑惑，孩子小時候沒有異膚，怎麼長大後才出現？羅陽表示，約85％患者會在5歲前發病，但仍有少數人在成年後才逐漸出現症狀，而且成人型異位性皮膚炎往往嚴重度較高，更需要積極治療。

至於家長擔心治療是否影響長高？羅陽指出，目前研究反而發現，中重度異位性皮膚炎孩童身高低於第25百分位的比率較高，可能與慢性發炎及睡眠受干擾、生長激素分泌受影響有關。若能及早接受有效治療，對維持正常成長有幫助。

他也提醒，異位性皮膚炎患者較容易出現細菌或病毒感染，但原因不一定是細菌變多，而與皮膚菌叢失衡有關。當皮膚狀態改善後，微生物多樣性可逐漸恢復，也能降低感染風險。

在日常照護上，羅陽強調，最基本也最重要的是規律使用潤膚劑。許多人等到急性發作才開始擦乳液，效果往往有限。建議洗澡後立即塗抹潤膚產品，作為每天固定保養流程，並可優先選擇含神經醯胺（ceramide）或天然保濕因子的產品，協助維持皮膚屏障。

羅陽表示，過去異位性皮膚炎常被認為難以改善，但隨著非類固醇外用藥、小分子口服藥（JAK抑制劑）及生物製劑等治療選擇增加，即使無法完全根治，也能有效控制症狀、降低急性發作頻率，呼籲病友與家長不要放棄治療，及早介入有助提升生活品質。

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