研究：久坐期間保持大腦活躍 或降低失智症風險

研究發現，心理上活躍的久坐行為乎可降低失智症風險。圖為久坐示意圖。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕瑞典和澳洲聯合進行的1項研究發現，不同類型的久坐行為可能以不同方式影響失智症風險。心理上被動的久坐行為（如看電視）與較高的風險相關，而心理上活躍的久坐行為（如閱讀）似乎可降低風險。此研究發表在《美國預防醫學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，久坐長期以來通常被視為失智症的風險因素，但瑞典卡羅林斯卡學院和澳洲迪肯大學的研究團隊發現，對大腦健康最大的威脅可能是坐著時所做的事情。

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研究團隊分析了1項長期追蹤計劃的數據，該計劃從1997年追蹤2萬811名35至64歲成人至2016年。初次調查詢問了久坐行為、身體活動及其他與失智症相關行為。新發生的失智症病例則是通過將1997年的調查資料與瑞典國家病患登記與死亡原因資料連結進行確認。

研究使用多種統計模型，評估將心理被動的久坐行為替換為心理活躍的久坐行為後，失智症風險如何變化。分析結果顯示，心理活躍的久坐行為與中年及老年成人罹患失智症風險降低相關。將心理被動久坐行為的時間替換為相同量的心理活躍久坐行為，也與失智症風險降低相關。

研究團隊表示，這項前瞻性研究設計使研究人員能夠確立久坐行為中心理活動的重要影響方向，但還不能確定它們之間的因果關係，還需要進行實驗來確認這些重要的觀察性研究結果。

研究團隊強調，久坐行為是一個普遍存在但可調整的健康風險因素，包括失智症在內的多種健康問題都與之相關。隨著年齡增長，保持身體活躍固然重要，但在坐著的時候保持大腦活躍，同樣不可或缺。

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