睡不好增失智風險？研究：睡眠助大腦清除阿茲海默症毒素

最新研究發現，睡眠在清除大腦中與阿茲海默症相關的蛋白質等毒素方面發揮重要作用。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕最新研究發現，睡眠在清除大腦中與阿茲海默症相關的蛋白質等毒素方面發揮重要作用。

《科學》期刊21日刊登最新研究，美羅徹斯特大學醫學院神經科學家尼德加德（Maiken Nedergaard）指出，睡眠不只是單純休息，更是大腦自我清潔的時間；睡眠期間，大腦化學物質、血管活動與腦脊髓液流動會彼此協調，支援大腦每晚進行「清潔」工作。

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研究著重一組被稱為「神經調節物質」的腦部化學物質，其中包括血清素和多巴胺等，這些物質在清醒時大多獨立運作，影響情緒、注意力、學習和行為，但睡眠期間，它們的活動重新組織成形成緩慢的、重複的振盪。

這些同步振盪會透過血管緩慢、有節奏的收縮與擴張，為大腦的「類淋巴系統」提供動力。這種血管運動獨立於心臟泵血作用，有助推動腦脊髓液流經大腦並清除廢物，包括與阿茲海默症及其他失智症相關的β-類澱粉蛋白與tau蛋白。

尼德加德指出，當老化、壓力、精神疾病、心血管疾病、睡眠不足或某些藥物擾亂這些節律時，大腦清除有毒蛋白質的效率就會降低。

除了睡眠能有效預防外，作者也認為，這可能會提供一種非侵入性方法來監測大腦夜間清除系統的健康狀況，並有可能在症狀出現之前識別出認知能力下降風險較高的人。

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