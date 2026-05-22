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全台最小！高雄4歲童房室傳導阻斷 成功植入無導線節律器

2026/05/22 12:18

4歲鄧小弟弟在高雄長庚醫療團隊的通力合作下，成功完成無導線心臟節律器植入手術，為全台年紀最小案例。（記者許麗娟攝）

4歲鄧小弟弟在高雄長庚醫療團隊的通力合作下，成功完成無導線心臟節律器植入手術，為全台年紀最小案例。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄長庚醫院在今（2026）年4月為4歲、重20公斤的鄧小弟弟進行無導線心臟節律器植入手術，完成全台年紀最小案例，也為複雜性先天性心臟病童的治療開啟新的可能。

鄧小弟弟出生時即被診斷為右心室雙出口之複雜性先天性心臟病，出生後1個月接受外科矯正手術，術後併發完全性房室傳導阻斷，需進一步接受心外膜心臟節律器植入手術以維持心律穩定，但隨著成長及活動量變大，在2歲時發生節律器導線斷裂情形，今年4月又再出現導線斷裂。

高雄長庚指出，節律器功能喪失會導致心跳過慢，進而出現心衰竭症狀。醫療團隊考量鄧小弟弟已歷經多次外科手術，且尚在成長及兒童好動等因素，傳統接心外膜的導線可能有再次斷裂的風險，經審慎評估後，在心臟外科醫師張仁平的大力支持下，決定採用無導線節律器的創新治療策略，優點是傷口小、恢復期短，並大幅降低感染及導線相關併發症的風險。在成人心臟內科醫師陳煌中、兒童心臟科醫師許瑛倫及心臟外科醫師黃寬如的通力合作，成功經由頸靜脈為鄧小弟弟植入無導線心臟節律器，手術順利完成。

心臟內科醫師陳煌中說明，成人無導線心臟節律器多經由股靜脈植入，幼兒族群受限於血管條件，手術難度顯著提升。鄧小弟弟的案例是醫療團隊在術前進行周密評估，並在心臟外科團隊支援下，最終成功經由頸靜脈完成植入。

兒童心臟科醫師許瑛倫表示，無導線節律器成人放置於左胸，兒童則需置放在右心室內，且兒童無健保給付，自費約需50萬元，此外，因電池年限，5-10年後仍要考慮更換電池的問題，但至成年期後改置放於左胸，電池沒電只要打開左胸傷口置換電池即可。

高雄長庚兒童心臟科醫師許瑛倫說明鄧小弟弟的病情及治療過程。（高雄長庚提供）

高雄長庚兒童心臟科醫師許瑛倫說明鄧小弟弟的病情及治療過程。（高雄長庚提供）

高雄長庚兒童心臟科、成人心臟科與心臟外科跨領域合作，為複雜性先天性心臟病童的治療開啟新的可能。（高雄長庚提供）

高雄長庚兒童心臟科、成人心臟科與心臟外科跨領域合作，為複雜性先天性心臟病童的治療開啟新的可能。（高雄長庚提供）

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