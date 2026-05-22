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防漢他！基市府擬定防疫10項稽查重點 謝國樑：將依法從嚴告發

2026/05/22 12:21

基隆市長謝國樑（右）率市府秘書長謝孝昆說明，市府已經擬定市場攤商稽查要點，違規將依法告發裁罰。（記者俞肇福攝）

基隆市長謝國樑（右）率市府秘書長謝孝昆說明，市府已經擬定市場攤商稽查要點，違規將依法告發裁罰。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市發生漢他病毒確診病例後，連日來加強消毒、投藥，基隆市長謝國樑今天（22日）表示，市府已針對市場、攤商列出10項優先稽查重點，以落實食品安全、環境整潔與防鼠管理，如有違反最常見的這些違規樣態，會要求立即改善，落實食材覆蓋、離地存放、垃圾桶加蓋、每日收攤清潔等，否則將依法從嚴告發開罰。

謝國樑說，昨天（21日）起透過民政系統各區公所等發放老鼠藥，共已發4000多份，目前庫存持續增加，請民眾索取發放更多老鼠藥。至於專業協助滅鼠人員已受理多案申請。

謝國樑並宣布市場、攤商10項優先稽查重點，如果違反規定，將依食品安全衛生管理法、廢棄物清理法、零售市場管理條例等依違規事項，勸導並嚴格開罰。10大優先項目如下：

1、食材未加蓋、未完整包覆，蔬菜、熟食、配料裸露，容易受污染。

2、食材未離地放置籃、桶盆或包材直接接觸地面。

3、垃圾桶、廚餘桶未加蓋，易孳生病媒蚊及鼠患。

4、廚餘、油污、食物殘渣倒入水溝，易造成髒亂、阻塞及病媒蚊孳生。

5、紙箱、保麗龍及雜物堆積，容易形成鼠類藏匿空間。

6、食具容器放地面、餐具未覆蓋，碗盤、容器或餐具直接放地，或未覆蓋存放、易受污染。

7、食品過期、腐敗、變質或受污染不得陳列、貯存或販售問題食品。

8、器具設備不潔、作業區髒汙，灶面、冰箱、燈具及作業區應保持清潔。

9、攤位超線、占用通道或公共空間不得超出攤位範圍，影響通行及清潔。

10、未落實每日清潔與防鼠措施未收整、未清消、未配合巡檢改善。

基隆動物保護防疫所（簡稱動保所）所長陳柏廷表示，病媒蚊防治專業技術廠商人員主要提供諮詢，建議住戶捕鼠籠、餌料站擺放位置；捕鼠部分則協助民眾如何抓老鼠。

謝國樑隨後到基隆廟口夜市了解清消及投放老鼠藥情況，基隆廟口攤販小組總代表謝文賢表示，建議夜市和夜市周遭同步消毒才比較有用，否則水溝四通八達，老鼠跑來跑去沒有用。

基隆市長謝國樑（中，藍襯衫者）前往基隆廟口夜市查看稽查狀況。（記者俞肇福攝）

基隆市長謝國樑（中，藍襯衫者）前往基隆廟口夜市查看稽查狀況。（記者俞肇福攝）

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