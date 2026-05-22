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鼠患續燒！新北校園書桌上現老鼠排泄物 議員籲訂定校園防鼠補助

2026/05/22 12:23

新北市議員彭佳芸質詢關心校園鼠患問題。（記者黃子暘攝）

新北市議員彭佳芸質詢關心校園鼠患問題。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕台北市「安鼠之亂」引發憂慮，新北已累計2個漢他病毒病例（1例為基隆感染）。新北市議員彭佳芸表示，家長陳情三重五華國小有嚴重鼠患，學生桌上甚至還有老鼠排泄物，希望市府說明目前列管3964處高風險鼠患熱區是否包括學校，以及市府應訂定解決鼠患補助的標準，積極協助經濟拮据的學校解決問題。市長侯友宜、教育局長張明文、環保局長程大維說，共接獲4間學校通報老鼠問題，已加強清理國小周邊側溝，將請教育局支援各校。

人類可能因接觸老鼠排泄物而感染漢他病毒，彭佳芸說，學校有老鼠難免，但五華國小家長陳情，學生抽屜內物品遭老鼠啃咬、教室桌面有老鼠排泄物，三重也有其他學校反映上課時間有老鼠跑出來吃東西，已直接影響學童健康與學習環境，市府是否掌握多少學校有鼠患？

彭佳芸表示，校方持續放置黏鼠板、捕鼠器並定期消毒，問題仍未改善，老鼠問題並非僅清潔消毒可解決，有時與校舍、管線老舊有關，基層學校經費早已捉襟見肘，市府應提供專案防治預算，協助學校進行擋鼠工程、管線修繕與專業環境改善，針對不同校園狀況進行個案評估，而非由基層學校自行承擔。

侯友宜、張明文、程大維回應，市府有成立專案小組，加強協助學校經費與衛教，提醒學校加強環境整頓、垃圾清運，目前已接獲4校通報鼠患問題，而環保局鼠患熱區主要盤點夜市等易有食物處、髒亂處，國小周邊的側溝近期有加強清淤，如學校支應全校清消、清潔公司整理有困難，教育局會全力支持。

另外，彭佳芸也提醒，市府將於115學年度實施公私立國中小免費營養午餐，以一餐75元為基準辦理定額補助，應提升餐食品質，呼籲市府可考量訂定附餐水果裁切標準，也爭取市府推動學雜費、書本費補助。

侯友宜、張明文說，今年先推動營養午餐，近期中央收回很多補助款，相關補助將視教育基金是否有盈餘審慎評估，但弱勢學童補助一定是第一優先。

新北市議員彭佳芸質詢關心校園鼠患問題。（彭佳芸辦公室提供）

新北市議員彭佳芸質詢關心校園鼠患問題。（彭佳芸辦公室提供）

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