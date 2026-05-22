46歲「三高」男中風半身癱 高壓氧搭配復健治重拾行走能力

大千綜合醫院醫療副院長蔡建宗建議，中風病人在黃金復健期搭配高壓氧治療，可大幅幫助預後改善。（大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗一名46歲男子，有長期高血壓、高血糖及高血脂「三高」病史。他2個月前出門旅遊途中，突發急性腦中風送醫，但出院後左半身癱軟無力，需依賴輪椅代步，不過在轉回苗栗大千綜合醫院接受12次高壓氧治療及復健訓練下，恢復能自主行走，翻轉中風後的失能人生。

大千綜合醫院醫療副院長暨復健科與高壓氧中心主任蔡建宗醫師指出，腦中風會導致腦部組織缺血、缺氧，進而引發神經功能損傷。高壓氧治療是在高於大氣壓力的環境下吸入純氧，能大幅提升血漿中的含氧量，具促進神經修復、減輕腦水腫、提升復健效率的功用。

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蔡建宗表示，該個案能在短時間內恢復行動能力，關鍵在於病況穩定後立即銜接門診復健與輔助療法。尤其中風後的「黃金復健期」至關重要，及早介入能有效提升神經修復的效率。許多病人在術後僅採單一治療方式，若能適時搭配高壓氧，往往能看到更顯著的預後改善。

蔡建宗也提醒，具有三高病史的族群是中風的高危險群，平時應積極控制慢性病並維持良好生活習慣。若身邊親友出現疑似中風症狀，像是單側肢體無力、口齒不清或語言障礙、臉部歪斜，務必記下發生時間，並把握治療時機及早就醫。

高壓氧治療提供足夠的氧氣，具幫助神經修復、提升復健效率的功用。（大千綜合醫院提供）

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