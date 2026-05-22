中東戰爭保險套吃緊 「台中平價版」超搶手4個月大賣逾3千盒

台中版平價保險套超夯，今年販賣機10元兩個，1至4月已賣逾3千盒。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中東戰爭導致全球原物料飆漲，保險套也看漲，台中市衛生局基於公衛健康，全市設36處保險套販賣機，販售每盒10元（內含2個保險套及2包潤滑液）的「台中版平價保險套」，超低凍漲價大賣，去年全年賣7525盒，今年光1到4月已賣掉3229盒，已佔去年銷售量的4成，衛生局預計再增設據點，年底全市將建置103台，讓民眾平易近人取得從事安全性行為、確保健康。

台中市議員陳文政、楊大鋐、黃佳恬與吳建德今日關切近期受國際戰火影響，全球保險套價格上漲約30%，保險套也面臨缺貨與漲價壓力，台中市政府目前仍維持每盒10元的超低凍漲價，兩年來均未漲價，已出現搶購，光3月就賣出912盒，關切保險套庫存狀況；並籲應廣設販賣機，推廣安全性行為，讓年輕族群與市民不會因為經濟負擔而忽略健康防護，讓安全防護沒有缺口。

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衛生局指出，性病年輕化趨勢，性觀念教育刻不容緩，台中推廣平價保險套讓民眾負擔得起、方便取得，在包括大專院校、公園等設置36處保險套販售機，去年共賣出7526盒，今年統計到4月，已賣出3229盒，是去年全年的4成，其中1月賣774盒、2月875盒、3月912盒、4月668盒，以在公園賣最多。

此外，全市衛生所也有提供臨櫃販售服務，每打（12個）只要25元，換算下來一個只要約2元，去年一整年也賣出高達1660打保險套。

衛生局指出，市府也認為設點太少，預計今年達到兩倍擴增，增加至103台，廣設公園、綠地公廁等均提供平價保險套。

多名議員關切保險套販賣機供應量，中市將加倍設置達103處。（台中議會國民黨團提供）

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