自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

中東戰爭保險套吃緊 「台中平價版」超搶手4個月大賣逾3千盒

2026/05/22 11:27

台中版平價保險套超夯，今年販賣機10元兩個，1至4月已賣逾3千盒。（記者蘇孟娟攝）

台中版平價保險套超夯，今年販賣機10元兩個，1至4月已賣逾3千盒。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中東戰爭導致全球原物料飆漲，保險套也看漲，台中市衛生局基於公衛健康，全市設36處保險套販賣機，販售每盒10元（內含2個保險套及2包潤滑液）的「台中版平價保險套」，超低凍漲價大賣，去年全年賣7525盒，今年光1到4月已賣掉3229盒，已佔去年銷售量的4成，衛生局預計再增設據點，年底全市將建置103台，讓民眾平易近人取得從事安全性行為、確保健康。

台中市議員陳文政、楊大鋐、黃佳恬與吳建德今日關切近期受國際戰火影響，全球保險套價格上漲約30%，保險套也面臨缺貨與漲價壓力，台中市政府目前仍維持每盒10元的超低凍漲價，兩年來均未漲價，已出現搶購，光3月就賣出912盒，關切保險套庫存狀況；並籲應廣設販賣機，推廣安全性行為，讓年輕族群與市民不會因為經濟負擔而忽略健康防護，讓安全防護沒有缺口。

衛生局指出，性病年輕化趨勢，性觀念教育刻不容緩，台中推廣平價保險套讓民眾負擔得起、方便取得，在包括大專院校、公園等設置36處保險套販售機，去年共賣出7526盒，今年統計到4月，已賣出3229盒，是去年全年的4成，其中1月賣774盒、2月875盒、3月912盒、4月668盒，以在公園賣最多。

此外，全市衛生所也有提供臨櫃販售服務，每打（12個）只要25元，換算下來一個只要約2元，去年一整年也賣出高達1660打保險套。

衛生局指出，市府也認為設點太少，預計今年達到兩倍擴增，增加至103台，廣設公園、綠地公廁等均提供平價保險套。

多名議員關切保險套販賣機供應量，中市將加倍設置達103處。（台中議會國民黨團提供）

多名議員關切保險套販賣機供應量，中市將加倍設置達103處。（台中議會國民黨團提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中