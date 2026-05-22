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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》愛侶慎防「蜜月膀胱炎」 醫提5招護膀胱

2026/05/22 21:23

泌尿科醫師周孟翰在建議伴侶親密時應正確使用保險套，並避免殺精劑類型產品，保護陰道健康。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

泌尿科醫師周孟翰在建議伴侶親密時應正確使用保險套，並避免殺精劑類型產品，保護陰道健康。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不論是西洋情人節，七夕或是520，情侶度個小蜜月，隨時都能做到。不過不少人在約會後總會感到有異狀。新店高美泌尿科診所泌尿科醫師周孟翰在臉書粉專「周孟翰醫師｜泌尿專科．下半身的守護者」與官網表示，不少患者經常對他說，「醫師，約會完隔天開始一直想尿。」、「尿尿會刺痛，而且下腹很悶。」、「是不是太久沒有親密，突然太熱情就發炎？」。這種情況，常見原因之一是俗稱的「蜜月膀胱炎」。

周孟翰表示，蜜月膀胱炎是俗稱，醫學上常可理解為「性行為後誘發的膀胱炎」或「性行為後泌尿道感染」。女性特別常見，主要和解剖構造有關：女性尿道較短，細菌進入膀胱的距離短，尿道口、陰道口與肛門位置接近。性行為中的摩擦，可能把會陰或肛門周圍細菌帶到尿道口附近，若水喝得少、憋尿、事後沒有排尿，細菌停留時間就更長。

最常見的病原仍是腸道來源的大腸桿菌。換句話說，蜜月膀胱炎不一定是性傳染病，但它常和親密行為後的細菌移動有關。蜜月膀胱炎常在性行為後 1–2 天內出現，但每個人時間不一定相同。常見症狀包括：

頻尿：明明剛上完，又覺得想尿。

尿急：尿意突然很強，忍不太住。

排尿灼熱：尿尿時刺痛、灼熱或不舒服。

下腹悶痛：膀胱區域悶、脹、酸。

血尿：尿液粉紅、茶色，或擦拭時有血。

若出現發燒、畏寒、腰背痛、噁心嘔吐，或整個人明顯虛弱，就不能只當成普通膀胱炎，需盡快就醫，因為可能已往上影響到腎臟。

周孟翰表示，想維持浪漫氣氛，也可以順手把幾個保護膀胱的小習慣做好。

1. 親密前後都不要憋尿：平常就容易憋尿的人，膀胱本來就比較像細菌的等候室。建議有尿意就去，不要為了氣氛硬撐。性行為後也建議盡快排尿，讓尿液把尿道口附近的細菌沖掉。這不是保證不感染，但簡單、低風險，也值得養成習慣。

2. 水分要夠，不要只喝酒或含糖飲料：約會時常見的劇情是：咖啡、酒精、甜飲很多，白開水很少。水分不足會讓尿液變濃、排尿次數變少，細菌停留時間變長。若本來就容易膀胱炎，當天更要記得補充水分。

3. 清潔重點是溫和，不是過度消毒：外陰部以清水或溫和清潔方式即可，不需要使用刺激性清潔液、陰道灌洗或香氛產品。過度清潔反而可能破壞原本的菌叢平衡，讓不適更容易發生。伴侶也應維持基本清潔，包含洗手、清潔生殖器與避免把肛門周圍細菌帶到尿道口附近。

4. 避免殺精劑型產品：部分殺精劑，特別是含 nonoxynol-9 的產品，可能影響陰道正常菌叢，增加泌尿道感染風險。若妳反覆在性行為後膀胱炎，可以和醫師討論是否需要調整避孕方式。

5. 保險套基本保護：若是新伴侶、伴侶狀態不明，或尚未完成彼此的性健康確認，建議使用保險套，並考慮安排性傳染病篩檢。膀胱炎與性傳染病不是同一件事，但尿道灼熱、分泌物異常、下腹痛等症狀有時會重疊。

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