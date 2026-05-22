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健康網》指甲異狀竟是肺癌 醫談顏色與危險症狀

2026/05/22 11:31

胸腔暨重症科醫師黃軒表示，在臨床上，醫生其實常常會先看病人的「指甲」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

胸腔暨重症科醫師黃軒表示，在臨床上，醫生其實常常會先看病人的「指甲」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕胸腔暨重症科醫師黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」表示，在臨床上，醫生其實常常會先看病人的「指甲」，因為有時候還沒抽血照X光，甚至病人還沒開口，身體的問題就寫在指甲上了。黃軒引用一個案例：一位中年男性只是覺得最近比較累、容易喘，以為是工作壓力太大。但坐下來時，我注意到他的指甲末端有點「鼓起來」，像小湯匙反扣。那是典型的「杵狀指（clubbing）」。後來進一步檢查，發現肺部竟然藏著肺癌。

在臨床上，醫師看診時不只會聽診、量血壓、看檢查報告。很多時候，病人一坐下來，光是觀察「指甲」，就已經能看見一些身體正在發出的訊號。因為指甲的生長，需要穩定的血液循環、氧氣供應、營養代謝與免疫系統維持。當肝臟、腎臟、心臟、肺部或血液系統出現問題時，這些改變有時會悄悄反映在指甲顏色、紋路與形狀上。

有些變化只是單純老化或外在因素造成；但有些，卻可能是疾病提早出現的「身體警報器」。

健康指甲應有的樣子

正常的指甲應該是「粉紅色、表面光滑、有光澤」，底部有白色的「半月形（月牙）」。 指甲不會輕易裂開、沒有斑點、顏色均勻。 醫師會透過觀察指甲的顏色與形狀，來推測身體內部是否有問題。

粉紅色：健康的指甲呈現均勻的粉紅色，表面光滑，有自然光澤。指甲底部有白色的「半月形」（月牙），這是正常現象。同時應當是表面光滑無坑洞、顏色均勻、無斑點、半月形（月牙）清晰可見、指甲不脆、不易斷裂。這就是你希望自己指甲的樣子！繼續保持均衡飲食和良好衛生習慣。

指甲有異狀 建議就醫檢查

黃軒表示，指甲其實是全身微循環的一面鏡子。不同顏色、紋路、形狀，有時可能對應不同疾病。

白色指甲：Terry氏指甲、真性白甲。指甲大部分變白，只剩尖端有一小條粉紅色。1954年醫師 Richard Terry 發現，82%的肝硬化患者都有這種外觀，因此稱為「Terry氏指甲」可能的原因：肝硬化（Terry氏指甲）、充血性心臟衰竭、糖尿病、營養不良、腎臟疾病。若非外傷造成，白色指甲持續出現，建議看醫生做進一步檢查。

黃色指甲：恐是黴菌、肺病、淋巴水腫。黃色是最常見的指甲異常顏色之一。最常見的原因是黴菌感染（甲癬），但也可能與肺部疾病或淋巴系統問題有關。抽菸或長期塗深色指甲油也可能使指甲變黃。可能的原因有黴菌感染（最常見）、慢性支氣管炎、肺病、淋巴水腫（黃甲症候群）、長期抽菸、長期不換深色指甲油。若指甲變厚、易碎且變黃，很可能是黴菌，皮膚科醫師可以協助治療。

藍色指甲：血氧不足、心肺問題。指甲或嘴唇呈現藍紫色，醫學上稱為「發紺（cyanosis）」，這代表血液中的氧氣不夠。這可能是心臟或肺部出了問題。

可能是先天性心臟病、嚴重肺部疾病、極度寒冷（暫時性）、COVID-19 重症（低血氧）。若非寒冷環境，藍紫色指甲是緊急警訊，請立刻就醫！

半白半棕指甲：慢性腎臟病的重要線索。指甲前半段（靠近手指根部）是白色，後半段（指尖方向）是棕紅色，界線清晰。

這種外觀稱為「Lindsay氏指甲」或「半半甲」，可見於高達40%的慢性腎臟病患者。可能的原因：慢性腎臟病（最常見）、洗腎患者、腎臟移植後。這是醫師在身體檢查時很重要的線索，若發現此外觀，應抽血檢查腎功能。

黑色縱紋指甲：可能是黑色素瘤。指甲上出現一條從根部延伸到尖端的黑色或深棕色直線，可能是皮膚癌中最危險的類型：黑色素瘤。若這條線延伸進入皮膚（稱為「Hutchinson氏徵象」），更需要立即就醫。可能的原因：黑色素瘤（皮膚癌）、 良性痣（色素細胞增生，需觀察）、某些化療藥物副作用。亞洲人及黑人族群較常見正常色素。若單一指甲出現新的黑色縱紋並延伸至皮膚，請立即看皮膚科醫師排除黑色素瘤。

湯匙狀指甲（Koilonychia）：缺鐵性貧血的標誌。正常指甲是向上略微彎曲的，但「湯匙甲」的指甲中央向內凹陷，像一支小湯匙，可以放一滴水在上面。這通常是鐵質不足造成的。可能因缺鐵性貧血（最常見）、長期接觸汽油或有機溶劑、血色素沉著症造成。

多吃含鐵食物（紅肉、菠菜、豆腐）或遵醫囑補充鐵劑，指甲形狀通常會改善。

杵狀指甲（Clubbing）：慢性缺氧、心肺疾病。指尖變得膨大渾圓，指甲向下彎曲包住指尖，就像鼓槌的形狀。這是因為長期血液中氧氣不足，使末梢組織增生。通常需要數年才會形成。可能的原因：慢性肺病（肺纖維化、肺癌）、先天性心臟病、感染性心內膜炎、發炎性腸道疾病（克隆氏症）。黃軒表示，杵狀指是重要的慢性疾病警訊，必須就醫找出原因。

黃軒表示，指甲雖小，卻可能藏著全身健康的重要線索。它不像胸痛那樣劇烈，也不像發燒那樣明顯，但很多疾病，往往會先從這些不起眼的細節開始留下痕跡。醫學上有一句話：「身體會說話，只是很多人沒有注意聽。」

有時候，指甲變色只是外在因素；但有時候，它可能是缺氧的警訊、貧血的線索、肝腎疾病的反映、慢性肺病的提醒，是癌症的早期徵兆。真正重要的，不是看完文章後開始恐慌，而是學會觀察自己指甲顏色因為健康從來不是等到生病才開始注意，而是平常就願意留意那些細微變化。如果某種指甲變化持續存在、越來越明顯、合併疲倦、喘、體重下降、疼痛等症狀，應盡快就醫諮詢。

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