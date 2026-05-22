限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》換了人工髖關節怕脫臼？這 4 個動作先不要！
〔健康頻道／綜合報導〕潤生復健科診所院長王竣平在臉書粉專「復健科 王竣平 醫師 三重板橋 骨科復健 疼痛控制」表示，最近常被問「換了人工髖關節後，是不是稍微動一下就會脫臼啊？」以及「日常生活到底有哪些姿勢要避開呢？」王竣平表示，現在的醫療技術與醫材都非常進步，人工關節置換術的目的， 就是為了讓大家找回生活品質、開心地動起來。雖然脫臼機率已經大幅降低，術後的「關鍵復原期」， 確實有幾個NG姿勢要特別留意，才能讓新關節用得久、用得穩。
王竣平說明4大傷關節NG姿勢。
側睡時「雙腳交叉」： 睡覺時請保持雙腳平行。習慣側睡的朋友，建議在雙腿間夾一個小枕頭或棉被，維持微外展的姿勢，避免關節跨越中線導致脫臼風險。
請繼續往下閱讀...
坐在「矮凳或小椅子」上 ：很多長輩習慣坐矮板凳洗澡或摘菜，但當髖關節低於膝關節時，壓力會瞬間飆升！這不僅容易造成磨損，更是脫臼的高風險動作。請盡量選擇有靠背、高度適中的椅子。
過度「蹲下與深彎腰」：撿東西、剪腳指甲、或是洗臉時， 過度的前傾會讓關節負荷過重。王竣平呼籲，需要保持身體直立。若要取物，採「前弓後箭」姿勢（好腳在前支撐，開刀腳在後），減少磨損機會。
習慣性「翹二郎腿」：這是人工關節的大忌！ 翹腳會造成關節大幅度旋轉與交叉， 不僅傷脊椎，更可能讓人工關節位移。正確坐姿應是背部貼平靠背，雙腳自然平放稍微張開。
術後的恢復是一場馬拉松， 正確的姿勢加上專業的復健指導， 才能讓您換上的「新零件」陪您走得更遠、更穩！
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞