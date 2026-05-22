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健康網》汗疱疹奇癢難耐！醫揭4大高危族群 夏天特別容易中

2026/05/22 14:21

醫師曾涵琪指出，汗皰疹常見於手掌與手指側面，會出現密集小水泡與搔癢感；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師曾涵琪指出，汗皰疹常見於手掌與手指側面，會出現密集小水泡與搔癢感；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕汗疱疹奇癢無比讓人困擾，近期天氣悶熱潮濕，汗疱疹患者明顯增加。高雄長庚紀念醫院皮膚部醫師曾涵琪指出，汗疱疹並不是病毒感染，也不會傳染，而是一種好發於手掌、手指側面等位置的慢性濕疹。常見症狀包括突發性小水泡、劇烈搔癢與脫屑龜裂，且容易反覆發作，除了異位性體質外，金屬過敏、多汗與情緒壓力，也都是常見誘發因素。

曾涵琪在臉書專頁「皮膚科 曾涵琪醫師」發文分享，汗疱疹是一種發炎，不會傳染，不是病毒疱疹。汗疱疹好發於手掌、手指側面，與腳掌的復發性水泡型濕疹，屬於慢性手部濕疹（CHE）的亞型，與汗腺無直接關係。

汗疱疹高風險4族群

誰會容易得到呢？曾涵琪歸納以下4類人為高風險族群：

●異位性體質

研究指出與異位性皮膚炎高度重疊Th2免疫路徑（IL-4/IL-13）。

●金屬過敏（全身性接觸性皮膚炎）

鎳、鈷、鉻是重要誘因，與一般皮膚接觸過敏不同。確定過敏者可以考慮低金屬飲食，由於這些都是好食物，仍務必先與醫師、營養師確認才可執行。

●多汗

多汗也是常見原因之一，流汗可能讓局部金屬鹽濃度升高，同時使皮膚屏障變得敏感脆弱。

●情緒壓力

腦-免疫-皮膚，賀爾蒙、神經激素等都與汗疱疹緊密相關。

曾涵琪表示，汗疱疹臨床表現包含3項：突發性深層小水泡，密集分布於手掌、手指側面（足底亦可）；劇烈搔癢或灼熱感，水泡不易自行破裂；數週後乾燥脫屑甚至裂縫。

曾涵琪提醒，日常保養相當重要，包括避免長時間接觸水、清潔劑與溶劑；進行濕性工作時，可戴棉質內襯橡膠手套；平時也應加強使用無香精保濕產品，並適度管理壓力，有助降低復發機率。

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