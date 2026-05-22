健康網》「小滿」逢梅雨季 中醫這樣防「暑濕」

中醫師王大元表示，小滿節氣，身體時常感到悶熱，容引起四肢沉重、疲勞嗜睡等。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕中醫師王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」表示，到了小滿節氣，正值梅雨季節，暑熱與濕氣聯手來襲，天氣會比立夏再炎熱潮濕一點，此時身體會時常感到悶熱，卻散發不出去，容易引起四肢沉重、疲勞嗜睡等症狀，中暑的機會也大大的增加了，若長時間待在冷氣房，也別忘了喝點溫水、適度流汗，讓體內悶住的濕熱有機會慢慢排出去，整個人也會清爽許多。

對抗暑濕 打點小盹

小滿容易讓人感到疲倦脹滿，可多補充睡眠。所謂「夏日炎炎正好眠」，是指午後小睡一下，有助凝聚元氣，增進午後工作效率，午覺大約控制在20-30分鐘，時間大約控制在下午一點到三點左右為佳，避免晚上睡不著。如果你經常性胃腸脹氣，請先起來散步、走動一下再小睡片刻。

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清熱祛濕 輕養脾胃

小滿時節雨水增多、濕氣漸盛，濕邪困脾容易讓人出現胃口差、腸胃脹滿，甚至頭重身體黏、沒精神。飲食上可以清淡一些，減少油炸、甜食與冰品，避免讓脾胃負擔更重。平時可適量補充薏仁、紅豆、冬瓜、山藥、蓮子等食材，幫助身體代謝濕氣、維持消化機能。

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