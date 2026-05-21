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30歲女骨質竟已「提前老化」 缺乏日曬、過瘦成隱形危機

2026/05/21 16:44

近日一名30歲女性到診所接受骨質密度檢查，結果竟顯示已有「骨質缺乏」，讓她相當震驚。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

近日一名30歲女性到診所接受骨質密度檢查，結果竟顯示已有「骨質缺乏」，讓她相當震驚。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者侯家瑜／台北報導〕骨質疏鬆不再只是高齡者專利，年輕族群也可能提早出現骨質流失。近日一名30歲女性到診所接受骨質密度檢查，結果竟顯示已有「骨質缺乏」，讓她相當震驚。醫師提醒，30歲原本應是骨質密度高峰期，若此時骨本就不足，未來隨年齡增長，骨鬆與骨折風險恐大幅提高。

馨生醫療體系院長蘇俊源表示，進一步了解這名女性生活習慣後發現，她平時體態偏瘦、缺乏運動，加上長期少曬太陽、經常喝咖啡，都是造成骨質流失的重要危險因子。

蘇俊源指出，體重過輕除了讓骨骼缺乏足夠刺激，也可能因體脂肪過低影響內分泌平衡，進一步加速骨質流失；若長期缺乏負重運動與肌力訓練，骨骼沒有受到外力刺激，骨密度也會逐漸下降。

此外，許多年輕女性因重視防曬，平時習慣撐傘、避免曬太陽，但過度缺乏日照，容易導致體內維生素D3生成不足，進而影響鈣質吸收效率。若再加上平日飲食鈣質攝取不足，長期下來恐讓骨骼健康亮紅燈。

蘇俊源建議，平時應建立規律運動習慣，包括散步、健走、慢跑及肌力訓練等，並適度接受日曬10至15分鐘，幫助身體合成維生素D。飲食方面則應均衡攝取鈣質與蛋白質，可從乳製品、豆類、小魚乾、黑芝麻等食物補充營養。

他也提醒，骨質流失初期通常沒有明顯症狀，許多人直到骨折或健康檢查時才驚覺異常。除了接受骨質密度檢測，也可透過抽血檢查維生素D3數值，更全面掌握骨骼健康狀況。若檢測結果已低於標準值，建議約2至3年追蹤一次骨密度，及早預防未來骨質疏鬆風險。

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