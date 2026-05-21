高醫推跨院整合照護模式 減輕失智症患者就醫負擔

高醫推跨院整合照護模式減輕失智症患者就醫負擔。（高醫提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄74歲的高先生從3年前開始，記憶力明顯變差，常出現剛交代的事情很快忘記，或是重複詢問相同問題，家屬原以為只是正常老化，先至高醫一般內科就醫，後續因症狀持續，轉介至神經內科進一步評估，確認為早期失智症，高醫體系已規劃跨院整合機制，設計獨立舒適的空間，讓病人與照顧者都能獲得最好的環境空間。

根據衛福部最新調查，2025年台灣邁入超高齡社會，65歲以上長者失智症盛行率為 7.99%，即約每12-13人中就有1人失智，隨年齡增長盛行率越高，這意味著失智症照護需求勢必逐年提升。

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高醫醫療體系（高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄醫學大學附設高醫岡山醫院、高雄市立小港醫院、高雄市立旗津醫院）整合神經內科與失智照護資源，推動失智症跨院合作之整合照護模式，提升病人就醫便利性與照護連續性。病人可於任一院區完成初步評估與後續追蹤，並於指定院區接受治療，有效減少跨院往返及重複檢查情形。

高先生表示和照顧的家人都需在醫院花費半天甚至一天時間，包含看診、抽血、MRI與正子攝影等，現透過合作模式，多數的回診與追蹤可控制在2小時內完成，整體約可節省一半以上的就醫時間。

此外，只要在三民區高醫附設中和紀念醫院施打新型抗體藥物，雖住岡山地區，後續可以在高醫岡山醫院追蹤，不需頻繁的往來醫學中心接受治療，相當方便。

高雄醫學大學神經科學研究中心主任暨高醫神經部楊淵韓主治醫師表示，目前阿茲海默失智症治療所使用之新型抗體藥物，採靜脈注射方式給藥，且需每兩週或每月定期至醫院施打，對病人及家屬而言，長期往返醫院負擔較重，更重要的是，新型抗體藥物具有停藥機制，當後續評估達標時，可依醫師判斷停止治療，減少長期治療負擔。

高醫楊淵韓主治醫師除臨床照護外，持續推動失智症相關研究。（高醫提供）

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