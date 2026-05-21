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健康 > 護眼顧齒

健康網》認識「視網膜剝離」 醫：急性發生恐大量出血

2026/05/21 21:17

中國醫藥大學附設醫院眼科醫師謝明潔說明視網膜剝離之治療。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

中國醫藥大學附設醫院眼科醫師謝明潔說明視網膜剝離之治療。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕中國醫藥大學附設醫院眼科醫師謝明潔在臉書粉專「謝明潔醫師｜眼科急救室」表示，曾有患者很焦慮地提問：「醫生，我上禮拜突然看到很多蜘蛛絲。接著視力越來越模糊。去診所一開始說是出血，今天又說是視網膜剝離，叫我趕快過來。怎麼會這樣？這樣正常嗎？」

謝明潔表示，眼睛裡有一個像透明果凍一樣的東西，叫做「玻璃體」。年輕的時候，它和視網膜黏得很緊。隨著時間增加，玻璃體會慢慢液化、收縮，開始和視網膜分離。大多數時候這個過程都很平和。但有時候拉得太用力，就像拆用膠水黏得很緊的信封；拆得太急就可能撕破。這時候，眼睛裡可能會出現大量出血。也可能把視網膜拉出破洞，甚至造成「視網膜剝離」。

問題是血很多的時候，你看不清楚，醫師其實也看不清楚你的眼睛內部。即使做眼睛專用超音波，也未必能看出，到底有沒有問題。所以會經歷這樣的過程：一開始診斷是出血，等血慢慢被吸收，終於看得到眼底了，才發現視網膜已經剝離。

有人疑惑「為什麼不一開始就開刀清血？」有時候真的只是單純出血。等血吸收後，眼睛就恢復了，也許根本不需要挨這一刀。所以要不要開刀、什麼時候開刀，都需要醫師和患者，依照實際情況和各方面考量，一起討論。

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