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健康網》紅肉李子不只鮮食！ 專家授3步驟變身酸甜果醬 超消暑

2026/05/22 07:18

健康網》紅肉李子不只鮮食！ 專家授3步驟變身酸甜果醬 超消暑

紅肉李因甜度較高、酸度較低，特別適合製作果醬。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕每年5月至7月是李子盛產季，此時李子甜中帶酸、果肉飽滿多汁，不少人除了直接鮮食，也會製成果醬、甜點或蜜餞。農糧署指出，甜度高、酸度較低的紅肉李，更適合製作果醬，並揭3步驟變身酸甜果醬。

營養師高敏敏曾於臉書專頁分享，導致水腫原因可能是飲食重鹹，這時建議可吃鉀量高的水果，她整理出20款高鉀水果圖鑑，李子鉀含量有155mg ，但如果是腎臟病患者或需要限鉀者就不建議食用，以免造成腎臟負擔。 

李子依果皮與果肉顏色可分為3大類，風味與用途各有不同。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」分文分享，紅皮紅肉類李子包括紅肉李、蜜李等；紅皮黃肉類則有桃接李、泰安李與沙連李；黃皮黃肉類李子，則以黃肉李為代表。不同品種在酸甜度與口感上略有差異，其中酸度低、甜度高的紅肉李更是製作李子果醬的好選擇。

農糧署說明，製作李子果醬其實並不困難，只要簡單3步驟就能完成：

●洗淨後切下果肉，加入砂糖拌勻、靜置30分鐘。

●中小火加熱30分鐘，將果肉略為壓碎，再加入檸檬汁，可搭配刨入檸檬皮，為果醬增添香氣。

●轉小火後，裝罐至8分滿、倒扣即完成。

農糧署還提到，李子果醬除了可用於點心烘焙，還能加入優格冰品，或搭配開水、茶包或蘇打水調製成夏季飲品，變化多元。

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