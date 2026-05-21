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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

脖子長腫塊免驚！ 熟女甲狀腺囊腫「抽水」瞬間消退

2026/05/21 15:25

患者治療前，頸部可見明顯腫塊突起，超音波看到黑色區塊為水泡。（安南醫院提供）

患者治療前，頸部可見明顯腫塊突起，超音波看到黑色區塊為水泡。（安南醫院提供）

〔記者王捷／台南報導〕45歲陳姓女子近期發現頸部出現明顯凸起腫塊，擔憂罹癌而就醫。安南醫院新陳代謝科張嘉裕醫師檢查，確認為俗稱水泡的甲狀腺囊腫。經抽吸抽出18毫升液體後，腫塊瞬間消退，讓她大為安心。

張姓醫師指出，甲狀腺結節在台灣相當常見，特別好發於女性族群，發生率隨年齡增長而提高。如陳女這般40至50歲年齡層，正是高峰期。多數患者是經親友察覺脖子凸出或健檢時發現。結節分兩大類：實質性結節為濾泡細胞增生之實心肉塊；囊腫則內部充滿液體宛如水球，陳女即屬此類。

針對民眾擔憂結節轉為惡性，張姓醫師強調，臨床統計超過九成結節皆為良性，純囊腫惡性機率極低，無需過度恐慌。若體積小無壓迫感定期追蹤即可。針對較大水泡，可透過超音波導引進行細針穿刺抽吸，將液體抽出後腫塊多能立即縮小消失。但囊腫有復發可能，陳女後續仍需定期追蹤評估。

經門診細針抽吸出咖啡色液體後，腫塊立即消退，外觀恢復正常，超音波也可看到黑色區塊消失。（安南醫院提供）

經門診細針抽吸出咖啡色液體後，腫塊立即消退，外觀恢復正常，超音波也可看到黑色區塊消失。（安南醫院提供）

儘管多數結節屬良性，仍有少數可能為甲狀腺癌。張姓醫師提醒，若發現頸部腫塊在短時間內明顯變大，或觸摸時質地堅硬、形狀不規則且邊界不清，甚至伴隨聲音沙啞、吞嚥持續困難及頸部淋巴結腫大等症狀，務必盡速就醫接受專業評估。

甲狀腺超音波為診斷結節的重要工具，具備無輻射及檢查便利等優點。建議民眾一旦發現頸部有異常腫塊，應主動至新陳代謝科接受檢查釐清性質，切勿自行猜測病情或聽信偏方，以免延誤診治時機，確保自身健康安全。

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