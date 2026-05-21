少子高齡夾擊全球 台灣年輕病友協會：健康支出應視為生產力投資

台灣年輕病友協會秘書長劉桓睿（左1）、Patient Generation執行長-Sneha Dave（左2）、Hope for Future Generations執行長-Cecilia Senoo（右2）、世台聯合基金會全球衛生外交任務負責人、醫師姜冠宇（右）參與論壇。（台灣年輕病友協會提供）

〔記者羅碧／台北報導〕面對全球少子化、高齡化加劇，以及非傳染性疾病（NCDs）負擔持續攀升，健康政策如何兼顧財政永續與社會韌性，成為各國共同課題。台灣年輕病友協會在瑞士日內瓦世界衛生大會（WHA）期間舉辦國際論壇，呼籲國際社會重新看待健康政策方向，主張健康支出不應僅被視為成本，而應視為維持勞動生產力、家庭穩定與社會永續的重要投資。

台灣年輕病友協會5月19日與世台聯合基金會（STUF United Fund）共同舉辦論壇「Strengthening Universal Health Coverage in a Transforming World」，聚焦全球人口結構轉變下的健康治理挑戰。協會指出，國際健康政策長期關注兒童與高齡族群，但對支撐家庭、勞動市場與社會運作的工作年齡人口投入仍相對不足。

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協會引用OECD推估指出，未來25年非傳染性疾病可能造成OECD國家GDP減少近5.7%，同時增加41%的醫療與社福支出，若未及早投入健康促進與疾病預防，恐進一步衝擊國家競爭力與財政負擔。

台灣年輕病友協會秘書長劉桓睿表示，工作年齡人口不只是病人，更同時扮演父母、子女、照顧者、納稅人及勞動力角色，但健康政策往往預設這群人「理應健康」，使許多疾病風險遭低估。他指出，包括早發性癌症、心理健康、自體免疫疾病及睡眠障礙等議題，正逐漸成為影響青壯年生活與生產力的重要因素。

其中，早發性癌症已成全球關注焦點。協會引述研究指出，1990年至2019年間，全球早發性癌症發生率增加79.1%，死亡人數增加27.7%，包括大腸癌、乳癌、子宮頸癌與子宮內膜癌等疾病，已不再只是高齡者問題，且預估未來30年恐造成全球高達25兆美元勞動生產力損失。

除了癌症，心理健康也被點名是現代勞動市場最容易被忽略的隱形成本。協會指出，世界衛生組織估計，憂鬱與焦慮每年造成全球約120億個工作天流失、生產力損失約1兆美元。不少年輕與中壯年族群即使面臨情緒困擾、睡眠障礙或過勞，仍持續工作與照顧家庭，使問題更不易被發現。

在慢性疾病方面，協會也提醒，自體免疫疾病多在20至40歲發病，約80%患者為女性，包括紅斑性狼瘡、發炎性腸道疾病及乾癬等，常與工作、生育規劃及家庭照顧責任重疊，若僅以醫療支出衡量，恐低估其對社會整體造成的影響。

論壇中也分享台灣近年經驗。台灣自2025年起擴大癌症篩檢政策，年度預算由新台幣28億元提高至68億元，涵蓋更多青壯年族群；心理健康支持方案則針對15至45歲民眾提供每人3次免費心理諮商，截至2025年10月已逾8萬人使用，滿意度達96%，並協助部分高風險個案及早轉介醫療。

此外，台灣近年推動C型肝炎消除政策，也被視為健康投資案例之一。協會指出，透過精準公衛、在地化防治與跨部門協作，台灣已於2025年提前達到世界衛生組織「C肝消除路徑（PTE）」金級標準，展現及早介入、整合照護可創造更高公共效益。

台灣年輕病友協會也向世界衛生大會與各國提出3項倡議，包括建立更細緻的25至54歲健康資料監測系統、將早發性癌症篩檢與心理健康支持納入必要健康服務，以及把健康政策納入社會投資報酬（SROI）評估架構。協會強調，勞動生產力族群是支撐家庭、經濟與健康體系的重要支柱，對其健康投入越多，社會未來將更具韌性與永續發展能力。

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