健康網》失智不是突然發生！ 醫曝4法幫大腦排毒防退化

醫師張家銘表示，失智的關鍵可能藏在「排不出去的毒蛋白」，規律運動、改善睡眠與穩定血糖，都有助維持大腦排毒功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕過去談到阿茲海默症，多聚焦於類澱粉蛋白與Tau蛋白堆積。精準預防醫學會理事長張家銘引述研究指出，失智的關鍵可能藏在「排不出去的毒蛋白」，也就是說大腦原本負責清理廢物的系統逐漸失靈。他提醒民眾，要注意長期睡不好、代謝異常、慢性發炎與血管問題，都可能讓大腦排毒效率下降，增加失智風險。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，阿茲海默症是腦中堆了類澱粉蛋白、tau 蛋白，這些蛋白如果堆太多，就會慢慢傷害神經細胞，記憶力也跟著下降。大腦有精細的「排毒系統」，類淋巴系統和腦膜淋巴管就像大腦的清潔水道。腦脊髓液會在腦裡流動，和腦細胞周圍的液體交換，把代謝廢物、發炎物質、類澱粉蛋白、Tau蛋白這些毒蛋白，慢慢帶出去，最後往頸部淋巴結方向排出。

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4大方向保護大腦健康

張家銘說明，若這套系統運作順暢，大腦環境較能維持清明，一旦排毒效率下降，毒蛋白與代謝廢物停留時間變長，就可能逐漸傷害神經細胞，影響記憶與認知功能。

他接著說，睡眠其實是大腦最重要的夜間整理時間。白天累積的壓力、代謝廢物與毒蛋白，往往仰賴深層睡眠期間進行清除，因此，若長期淺眠、半夜頻繁醒來、打鼾或有睡眠呼吸中止症，大腦排毒效率就可能下降。此外，年齡增加後，腦膜淋巴管與血管彈性也可能逐漸變差，這形成了高血壓、高血脂、血糖不穩與動脈硬化，最後都可能與失智風險有關。

關於日常生活中保護大腦的做法，張家銘提出以下4項建議：

1.睡眠要顧好，尤其要處理淺眠、夜醒、打鼾和睡眠呼吸中止。

2.代謝要穩定，少一點血糖震盪，減少精緻糖、高油炸和過度加工食物，讓胰島素阻抗慢慢改善。

3.血管要照顧，規律走路、肌力訓練、伸展、控制血壓和血脂，讓大腦水流和血流都比較順。

4.發炎要下降，飲食要多元，腸道要顧好，壓力要有出口，營養缺口也要評估。

張家銘總結，失智並非單純老化，而是長期排毒、代謝失衡的結果，保護大腦沒有神奇一招，日常做對方向，才是最長久的力量。

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