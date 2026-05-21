出國玩突腹痛！彰化女義消忍痛12小時返台開刀 膽囊藏2公分結石

彰化醫院為施翠黛做內視鏡切除膽囊，取出2公分大結石（彰化醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔鹽義消分隊日前組團83人赴越南旅遊，第二天晚間，59歲的分隊長施翠黛突然腹部劇烈疼痛，當地醫院診斷為急性膽囊炎，建議立即開刀並住院觀察1週。但她當機立斷決定返台就醫，強忍不適12小時，最後在衛福部彰化醫院順利取出一顆直徑約2公分大的結石，成功解除危機。

施翠黛回憶，當天晚餐後她先感到腹部悶痛，原以為是胃痛而服用常備胃藥，不料回到飯店後疼痛加劇，痛到難以忍受。透過領隊協助前往當地最大醫院就診，確診為急性膽囊炎。面對陌生的醫療環境，她心中只有一個念頭「我要回台灣」。

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最後，施翠黛吞下止痛藥，從飯店包車趕往機場，飛越千里返回桃園，歷經12小時後終於抵達衛福部彰化醫院急診室。她坦言，那一刻，緊繃的神經才放鬆。

彰化醫院一般外科主任余明昌表示，經抽血與電腦斷層檢查，發現患者膽道擴張，高度懷疑為總膽管結石。醫療團隊先以內視鏡逆行性膽胰管攝影術（ERCP）進行引流，待膽囊炎症狀穩定後，再以內視鏡切除膽囊，並取出一顆2公分的結石，術後恢復良好。

余明昌說明，急性膽囊炎多由膽結石引起，女性發生率約為男性的兩倍，好發於40歲以後。主要原因包括年齡增長導致膽固醇增加、膽酸減少，進而提高結石機率。高危險族群包括有家族遺傳、肥胖、常吃高脂高熱量飲食及糖尿病患者。一旦發生急性膽囊炎，切除膽囊是最快速有效的處置方式。

施翠黛當義消25年，是埔鹽義消分隊唯一女性，但她衝火場總是跑第一，去（2025）年成為彰化縣29個義消分隊唯一的女隊長，「埔鹽義消之花」名號不脛而走。

施翠黛術後恢復狀況良好，她回想，當抵達台灣醫院的那一刻，心才真的安定下來。（彰化醫院提供）

彰化醫院一般外科主任余明昌表示，急性膽囊炎多由膽結石引起，女性發生率約為男性的兩倍，好發於40歲以後。（彰化醫院提供）

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