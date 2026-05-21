減肥、水煮餐吃太久反更累 營養師提醒當心缺鐵拖垮代謝

長期採取低熱量飲食、水煮餐，或過度限制紅肉等富含鐵質食物，都會增加缺鐵風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕天氣漸熱，減重話題再度升溫，不少人為了快速瘦身，開始採取低熱量飲食、水煮餐，甚至刻意少吃紅肉、澱粉。不過，若飲食控制過頭，反而可能愈減愈累。營養師提醒，鐵質是減重期間容易被忽略的重要營養素，若長期攝取不足，不僅可能影響體力與運動表現，也可能干擾能量代謝，讓減重計畫事倍功半。

近期社群流傳「減肥最狠的外掛是補鐵」說法，引發不少討論。對此，Cofit營養師吳悦慈表示，鐵確實與身體能量利用有關，但並不是補越多越有效，更不能將補鐵視為減重捷徑，仍應回歸均衡飲食與營養評估。

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研究指出，肥胖族群可能存在另一種容易被忽略的問題，那就是看似不缺鐵，實際上卻可能無法有效利用體內鐵質。刊登於《Scientific Reports》的研究分析721名不同BMI的西班牙成年人，將血清鐵蛋白（Ferritin）低於50 ng/mL定義為絕對鐵質缺乏。結果發現，肥胖者雖然鐵蛋白數值較高，但反映缺鐵狀態的可溶性轉鐵蛋白受體（sTfR）同樣偏高，顯示部分肥胖者可能同時存在缺鐵與鐵利用異常情況。

研究團隊推測，鐵蛋白本身屬於急性期反應蛋白，容易受到慢性低度發炎影響而升高，因此肥胖者鐵蛋白偏高，不一定代表鐵質充足，而可能反映體內發炎狀態。換言之，部分肥胖者不僅鐵儲存不足，既有鐵質也可能因發炎而無法被有效利用，形成所謂「功能性缺鐵」。

研究也進一步追蹤110名缺鐵者接受5週、每週1次靜脈鐵劑介入後的變化，發現肥胖組血紅素改善幅度較健康體重組更明顯，顯示部分肥胖族群對鐵的需求可能較高。不過，研究中的靜脈鐵治療屬醫療行為，並不代表一般民眾應自行補充高劑量鐵劑。

吳悦慈指出，鐵除了參與造血與氧氣運輸，也與粒線體能量代謝及ATP生成相關。若鐵質不足，身體利用氧氣效率下降，容易出現疲倦、體力差、運動容易喘等情況，間接降低減重執行力。尤其女性因月經流失鐵質，加上減重期間飲食限制，更容易出現頭暈、怕冷、掉髮等情形。

至於如何正確補鐵？她建議掌握3原則。1.優先從天然食物攝取，動物性來源如豬肝、牛肉、蛤蜊、鴨血中的血紅素鐵吸收率較高；素食者則可搭配深綠色蔬菜、豆類、黑芝麻及富含維生素C水果提升吸收；2.若有補充需求，可選擇搭配維生素C、葉酸或維生素B12的複方產品；3.補鐵前後應避免同時飲用咖啡或茶，以免影響吸收。

她也提醒，不是所有人都適合自行補鐵，如地中海型貧血或鐵質沉著症患者，若未經評估就額外補充，反而可能增加身體負擔。若長期容易疲勞、恢復差或運動表現下降，建議先尋求專業醫療評估，再找出真正原因。

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