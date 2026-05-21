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健康網》熟齡族最怕口臭惹尷尬 醫示警：背後恐藏全身性疾病

2026/05/21 15:36

醫師包軒華提醒，熟齡族如果長期口臭未改善，應留意是否與胃食道逆流、糖尿病等疾病有關；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師包軒華提醒，熟齡族如果長期口臭未改善，應留意是否與胃食道逆流、糖尿病等疾病有關；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕口臭是熟齡族難以啟齒的困擾，不僅影響社交，甚至可能是健康亮紅燈的警訊。西園醫院牙科醫師包軒華指出，口臭發生的原因除了刷牙不乾淨、牙周病外，甚至糖尿病、腎衰竭等全身性疾病，也可能導致口臭問題，千萬不可輕忽。

包軒華在西園醫院網站表示，年長者可能有難以啟齒的口臭問題，不只是自信被影響，事實上口腔問題亦可能是身體出狀況的警訊。他進一步分析口臭的7大成因：

1.口腔衛生習慣不良

因為口腔清潔不足、導致牙縫和牙齦邊緣堆積食物殘渣，食物殘渣在經過口腔內細菌發酵之後、就會產生異味。更有甚者、長期的牙菌斑堆積，會造成牙齦發炎甚至牙周病，進而形成牙齦化膿、產生更明顯的腐敗氣味。

2.牙齒造成的口臭

年長者如果沒有妥善治療或填補的蛀洞或是殘留的牙根、以及位置不良的智齒，也都會因為食物的堆積而散發臭味。

3.舌苔的異味 

舌頭凹凸不平的表面容易藏匿食物殘渣以及脫落的上皮細胞和細菌。細菌分解蛋白質之後、也會產生揮發性的硫化物、進而造成口臭。

4.唾液問題造成的口臭

唾液具有天然的沖洗、緩衝和稀釋作用。所以當我們經過一整晚的睡眠，因為唾液的分泌驟減、往往造成短暫的口臭。其他還有很多因素也會造成唾液分泌量的減少，例如熬夜、壓力過大、習慣張口呼吸或是乾燥症的患者，都會因為唾液分泌減少而產生明顯口臭的情形。

5.飲食和生活習慣

重口味和油炸的食物，以及過量的抽煙、喝酒，往往也是口腔異味的來源。

6.耳鼻喉科方面的問題

例如鼻竇感染產生的化膿性分泌物或是扁桃腺隱窩中積存的結石、也都會散發出難聞的氣味。

7.其他全身性的疾病

胃食道逆流、嚴重的糖尿病或腎衰竭的患者；也往往容易有口臭的情形。

包軒華建議，想預防口臭，除了正確刷牙，也應搭配牙線清潔牙縫與舌頭，必要時可使用具殺菌效果的漱口水。同時，保持規律作息、多喝水、減少煙酒與重口味飲食，也有助維持口腔健康。

包軒華提醒銀髮族，定期的口腔檢查和治療也是必須的，透過洗牙、填補蛀洞以及治療牙周病，對改善口臭的情況有助益。

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