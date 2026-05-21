憂鬱症怕吃藥不敢治療 「顱磁刺激」幫大腦重開機

嘉基精神科主任盧偉信（左）說，憂鬱症並不是意志力不足，而是真實存在的大腦功能失衡。（嘉基提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕對憂鬱症患者而言，季節與氣候變化可能成為壓垮情緒的最後一根稻草。嘉義基督教醫院精神科主任盧偉信觀察，有憂鬱症患者因害怕藥物副作用，長期陷入「想治療卻不敢治療」的痛苦循環，透過「重覆經顱磁刺激治療（rTMS）」，經由非侵入性的磁波刺激，能幫助大腦重新調整情緒迴路，為患者提供新的治療契機。

即將進入「芒種」節氣，天氣逐漸悶熱潮濕，不少人開始感到煩躁、失眠、情緒低落。一名長期與憂鬱症奮戰的母親，近期因情緒低落、失眠與焦慮加劇到嘉基醫院求診。

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她說，非常害怕服藥後嗜睡疲倦，擔心無法好好照顧孩子，甚至只要看到藥丸就感到抗拒與噁心，長期的心理壓力與自責，讓她彷彿被困在陰暗情緒中無法脫身。

「很多患者不是不想好，而是害怕治療。」盧偉信說，憂鬱症並不是意志力不足，而是真實存在的大腦功能失衡。隨著醫療科技進步，患者不再只有單一選擇，透過安全、非侵入性的rTMS方式，也有機會重新找回情緒與生活節奏。

盧偉信醫師說，rTMS透過磁波精準刺激特定腦區，改善失調的神經功能。（嘉基提供）

盧偉信形容，大腦就像一台精密運作的電腦，當掌管情緒與壓力調節的網絡功能失衡時，人就可能陷入重度憂鬱、焦慮與失眠。而rTMS就像替大腦進行一次「重新整理」與「系統更新」，透過磁波精準刺激特定腦區，改善失調的神經功能。

與傳統治療不同，rTMS不需麻醉、不必開刀，也沒有侵入性傷口，患者只需坐在治療椅上，在清醒狀態下接受約10至30分鐘的磁波刺激即可。由於屬於物理性局部治療，相較藥物較不易產生嗜睡、頭暈或注意力不集中等副作用，特別適合對藥物敏感、服藥效果不佳，或不方便長期服藥的患者。

盧偉信說，rTMS目前已廣泛應用於難治型憂鬱症以及合併焦慮等問題，臨床上不少患者在接受治療後，情緒低落與負面思考頻率明顯下降，生活動力也逐漸恢復。尤其對長期處於高壓狀態的人而言，磁波刺激有助於讓好像「倒地不起」的大腦「重新站起來」。

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