謝國樑：2023年基港老鼠就有漢他病毒 基港分公司：加強清潔消毒頻率，6月1日港區大清消

基隆市長謝國樑今天（21日）說，基隆港務分公司早在2023年就發現捕獲的溝鼠有漢他病毒，對此，基港分公司指出，將加強清消工作。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長謝國樑今天（21日）表示，2023年基隆港鼠隻監測，就發現老鼠帶有漢他病毒，將與中央單位加強巡查，避免郵輪、貨輪的船上老鼠入侵市區。對此，基隆港務分公司表示，巡檢發現靠港船舶如未正確懸掛防鼠盾，會立即通知船方改善，防範疫情。

1名設籍新北市，在基隆工作的40多歲男子，4月7日在職場捕鼠時被咬傷，5月2日出現發燒等症狀，醫院檢驗並通報疑似感染漢他病毒。疾病管制署5月19日公布男子確診為今年國內第3例漢他病毒症候群確診個案，基隆市政府近日加強鼠患防治及防疫工作。

請繼續往下閱讀...

謝國樑說，2023年至2025年監測基隆港老鼠，每年度捕獲5隻「溝鼠」，捕獲老鼠有漢他陽性數分別為2023年捕獲5隻有2隻（40%），2024年捕獲5隻有0隻（0%），和2025年捕獲5隻有3隻（60%），漢他病毒並不是今年才出現，會做更多的清消、防疫作為。

謝國樑表示，市府會積極防範鼠患，郵輪公司或港務分公司如有違規，基市府非開罰權責單位，也會建請中央積極處理、處罰，避免因為「防鼠盾」沒裝好，成為防鼠的漏洞，並入侵到基隆市區。

基隆港務分公司指出，已在港區採取多項老鼠防疫作為，也括每日環境清潔、每週執行12處熱點投藥、加強滅鼠及滅蚤，今年度至今已捕捉10隻老鼠，但未收到疾管署通報港區有漢他病毒陽性鼠隻。

港務分公司強調，會派員加強定期巡檢、抽檢靠港船舶是否正確懸掛防鼠盾，如有發現未正確懸掛防鼠盾船隻，會立即通知船務代理公司轉告船方改善。

基隆港務公司表示，會擴大辦理港區清潔消毒工作，並在6月1日（週一）執行東西岸公用道路及碼頭全區大規模清消作業。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法