健康網》不是老化！37歲女跑步後腿僵硬竟是巴金森 醫揭10警訊

一名30多歲女子原以為腿部僵硬等不適只是跑步等高強度訓練造成，後來才發現竟是早期巴金森氏症徵兆；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕小心巴金森氏症的初期症狀，可能令人意想不到。一位37歲女子為準備半程馬拉松進行高強度訓練，一開始感覺腿部僵硬，但她不以為意，直到某天竟發現自己難以拿好一張紙，開始頻繁出現手部顫抖，就醫後才發現罹患退化性神經疾病巴金森氏症。亞東醫院衛教資料亞東院訊提供巴金森氏病自我檢測表，民眾從10大警訊中，只要符合3項以上最好儘快就醫。

《UNILAD》報導，潔西卡．克勞瑟（Jessica Krauser）育有2名孩子，在30多歲時出現多種看似互不相關的症狀，多數人可能只會認為是年紀增長帶來的痠痛不適，但她後來才發現，這些竟是帕金森氏症的早期徵兆。

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2017年，克勞瑟開始感覺腿部僵硬，她原以為是為了準備半程馬拉松而進行高強度訓練所導致。接著，她又出現另一個奇怪症狀，某次在教堂閱讀時，這位原本健康的媽媽，竟發現自己難以將一張紙穩穩拿在面前，之後她開始頻繁出現手部顫抖。這位媽媽一直認為只是壓力造成的。就在她首次察覺腿部疼痛與精細動作問題的2年後，她就醫後診斷為巴金森氏症。

有關巴金森氏症的症狀，根據亞東醫院的衛教資料表示， 因腦部基底核及黑質神經系統退化，無法製造足夠的多巴胺（<80%）而產生的運動障礙疾病。其動作障礙依嚴重度分五期，從輕到重可看到變化如：面無表情、肌肉僵直、肢體顫抖、肢體動作之機能減退、起始動作執行困難、行動緩慢等。

亞東醫院說明，若40歲之前發病的，我們稱之為早發性巴金森氏症，男生比女生多。通過適當的治療，大多數巴金森氏症病患者可以過著漫長而富有成效的生活。但預期壽命與無此病的患者約少5-10年。近年因國外新型藥物的發展可有效改善左多巴的藥效，提升病人的生活品質延長壽命。

巴金森氏病自我檢測表

亞東醫院分享以下的自我檢測表，民眾若符合3項以上，應儘快說醫：

1.你的手是否曾經在休息放鬆的狀態下，出現顫抖現象？

2.走路時有一隻手臂彎曲，且不會擺動？

3.身體在站立或行進時，姿勢會向後彎曲？

4.走路姿勢雜亂、不順暢，好像要打結了或一隻腳拖在後面？

5.步伐小且常常跌倒或摔痛？

6.常覺得懶洋洋，做什麼事都沒動力？

7.頸部後方或肩膀常常疼痛？

8.刻意避免與聊不來的朋友或家人相處？

9.音調出現改變？變得更單調、小聲或沙啞？

10.寫字變慢且字體變小？

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