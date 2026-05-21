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保險套傳漲價3成？盧秀燕：台中1個只賣2元「不漲價」

2026/05/21 12:35

中東戰爭衝擊保險套全球供應鏈，市場傳出恐漲價30%。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

中東戰爭衝擊保險套全球供應鏈，市場傳出恐漲價30%。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全球最大保險套供應商康樂為知名保險套品牌「杜蕾斯」上游廠商，近期因中東戰事，導致生產成本增加，保險套供應市場傳出漲價3成，台中市長盧秀燕表示，台中市衛生所為防制性病及計畫生育，去年賣出近2萬，每個保險套售價僅2元，保險套販售機一個保險套也才5元，不漲價。

議員陳文政今（21）天在議會總質詢中憂心中東戰爭衝擊保險套全球供應鏈，保險套恐會缺貨，市場傳出恐漲價3成，民眾是否買得到保險套，價格飆漲是否影響民眾能否安全性行為。

衛生局曾梓展回應，台中市目前在大學校區、公園等相關場所設有36台保險套販賣機，方便有需求的民眾購買，今年預計再新增67台保險套販賣機，只要公園、大學有需求，衛生局就會增設。

盧秀燕進一步說明，保險套攸關安全性行為，要預妨性病及非計劃生育，價錢要合宜且品質要安全，台中市除了有販機賣保險套，一盒內有2個保險套、2包潤滑液，從2024年至今均維持每盒10元。

盧秀燕也說，全市衛生所也販買1660打保險套，一盒有12個，一盒才賣25年，等於一個才賣2元，比販賣機更便宜，民眾有需求可購買。

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