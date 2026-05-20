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衛福部FHIR技術讓病歷即時流通 目標2027年擴至地區醫院

2026/05/20 19:43

衛福部次長莊人祥解釋國際醫療共通難題，就是各家醫院病歷系統並不相通，透過科技計畫補助開發FHIR BOX技術，將可統一全國，讓電子病歷在各醫院互通，帶來更多便利。（記者吳柏軒攝）

衛福部次長莊人祥解釋國際醫療共通難題，就是各家醫院病歷系統並不相通，透過科技計畫補助開發FHIR BOX技術，將可統一全國，讓電子病歷在各醫院互通，帶來更多便利。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕看病轉診時，各家醫院病歷系統互不相通，病人或家屬有時須到前一家燒錄光碟或影印，甚至在新醫院重新接受相關檢查，如今不用再擔心，衛福部今（20日）公布關鍵拼圖，將推廣開發的「醫療照護互通資源標準」（FHIR）技術，解決國際共通難題，今年底前推動3家醫學中心示範，目標2027年底推廣到全國區域及地區醫院施行。

國科會支持衛福部開發次世代數位醫療平台，衛福部次長莊人祥表示，目前看診，醫師可以從健保等雲端系統看到病人近期6次的開藥與診斷紀錄，但若病人有住院，一堆病歷資料、住院摘要及檢查影像等，都無法立刻存取，過往若病人轉診或換醫院，要先在前一家醫院燒錄過往病歷的光碟資料，或影印紙本等，帶去新的醫院。

莊人祥說，經衛福部資訊處長李建璋跟工研院等合作，首創FHIR BOX技術，將不同醫院各自系統的資料代碼，進行標準化，解決電子病歷無法互通的國際難題。該部資訊處科長游子佳表示，透過建立台灣核心資料標準，以及自動化FHIR工具，讓台灣成為美國以外的第2個全國統一資料編碼，也透過3大AI中心建立智慧醫療AI治理。

衛福部開發「醫療照護互通資源標準」（FHIR）技術，將不同醫院各自系統的資料代碼，進行標準化，解決電子病歷無法互通的國際難題。（記者吳柏軒攝）

衛福部開發「醫療照護互通資源標準」（FHIR）技術，將不同醫院各自系統的資料代碼，進行標準化，解決電子病歷無法互通的國際難題。（記者吳柏軒攝）

莊人祥補充，FHIR雖由國科會補助開發平台，但推廣上也要醫院端出資建置系統，舉例衛福部就像微軟當初建立了「Windows」作業系統，FHIR BOX就是基礎的醫療交換作業系統，屆時各家廠商就能在基礎上開發各種軟硬體；科技預算補助FHIR為每年3億元，今年底前預計由長庚、馬偕、中山等3家醫學中心進行示範推廣，2026年底前要推到全台的醫學中心都納入，並在部分區域、地區醫院試辦，2027年底希望區域及地區醫院也加入互通。除了科技預算補助，醫院也可透過健康台灣深耕計畫來取得建置系統的經費。

國科會主委吳誠文表示，盼衛福部在2年內「統一全國」，搭配全光網路世代，以及主權AI完備，期待未來的遠距醫療、在宅醫療等應用，屆時民眾將非常方便，並且因統一標準，廠商發展軟硬體就有量體，不會只有專案執行，甚至FHIR BOX具國際市場價值。

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